История с географией. Пять важных романов, которые стоит прочесть, чтобы лучше понять Европу

В июльском книжном обозрении Фокуса — пять романов, охватывающих разные эпохи, от XVI до XXI века, и написанных прозаиками из разных европейских стран — Польши, Испании, Великобритании, Германии, Ирландии

На украинский перевели самое масштабное произведение Ольги Токарчук, художественную биографию иудейского ересиарха Якова Франка. В русском переводе вышел еще один роман Жауме Кабре, острая сатира на нравы барселонской элиты рубежа XVIII–XIX веков. Мегги О’Фаррел взялась за Уильяма нашего Шекспира, однако в центре ее внимания оказался не сам великий бард, а его семья. Действие романа Даниэля Шпека, посвященного событиям Второй мировой войны, вопреки обманчивому названию, происходит не в Южной Европе, а в Северной Африке. Себастьян Барри продолжил исследование американской истории середины XIX столетия в свете взглядов начала XXI.

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Ольга Токарчук "Книги Якова"

"Темпора", 2020

Кто: звезда современной польской литературы, лауреат Нобелевской и Международной Букеровской премии 2018 года.

Что: magnum opus, главный труд писательницы, огромный том почти на тысячу страниц, в оригинале вышел в ­2014-м. Обстоятельный рассказ об уникальной личности Якова Франка, вероучителя и авантюриста второй половины XVIII века, основателя ереси собственного имени, иудея, принявшего ислам, дважды крестившегося по католическому обряду и собиравшегося креститься еще и по православному.

Читая роман Ольги Токарчук, Юрий Володарский в очередной раз поражался широте творческого инструментария польской нобелиатки. Все пять ее книг, которые ему довелось прочесть, посвящены совершенно разной тематике и написаны в совершенно разной стилистике

О чем: о становлении, взлете и падении франкизма. О том, как эксцентричное учение харизматичного самозванца завоевало десятки тысяч сторонников в Восточной Европе. Как к движению франкистов благоволила, пытаясь использовать его в своих интересах, польская власть. Как франкистский культ Девы на практике оборачивался безудержным развратом. Как местечковый выскочка стал обладателем баронского звания и собеседником австрийского императора.

Как: для правоверных иудеев Франк — злодей-отступник, для католиков — ненадежный союзник, далекий от истинного христианства, для поборников нравственности — бессовестный грешник. Однако Токарчук к своему герою относится настолько непредвзято, насколько это вообще возможно. Яков предстает в ее романе во всей полноте и цельности своих противоречивых качеств: оказывается, искренняя вера запросто сочетается с циничным расчетом, забота о соратниках — с махровым эгоизмом, демонстративная скромность — с неуемным сибаритством, а острый ум — с очевидным невежеством. Благодаря замечательному переводу Остапа Сливинского "Книги Якова" можно прочесть по-украински, а вот на русский язык произведение до сих пор не переведено.

Жауме Кабре "Ваша честь"

"Иностранка", 2021

Кто: испанский, точнее, каталонский прозаик, автор романа "Я исповедуюсь", одного из самых ярких, масштабных и обаятельных образцов европейской крупной прозы 2010-х.

Что: шестой из 11 романов писателя. Издан по-каталански в 1991-м.

О чем: о загадочном убийстве французской певицы, случившемся в Барселоне в канун 1800 года. О том, как преступником объявили молодого поэта, всего лишь поддавшегося зову страсти. О председателе Верховного суда доне Рафеле Массо, который требует называть его "ваша честь", — человеке, в чьей натуре соединилось несчетное количество пороков. О прочих представителях местной знати, не менее безнравственных субъектах, чем дон Рафель.

Как: это еще не тот Кабре, которого мы знаем по поздним романам. "Ваша честь" — книга несколько прямолинейная, сатира в ней преобладает над психологией, острота сюжета важнее глубины мысли, детективная линия оставляет вопросы. И все же многие признаки чарующего стиля Кабре образца XXI века в ней уже видны.

Мегги О’Фаррел "Хамнет"

Inspiria, 2021

Кто: британская писательница родом из Северной Ирландии, автор восьми романов, лауреат множества престижных наград.

Что: в прошлом году "Хамнет" отметили Женской премией в области художественной литературы.

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О чем: Англия, 1580-е, 18-летний учитель латыни из Стратфорда-на-Эйвоне женится на 26-летней девице, которую местные считают ведьмой. Со временем он отправляется в Лондон и увлекается театром. В 1596-м жертвой чумы становится его любимый сын Хамнет (Hamnet). Именно этим именем, только с заменой одной буквы, несколько лет спустя будет названа самая знаменитая пьеса всех времен и народов.

Как: характерно, что заветная фамилия в романе ни разу не упомянута, но разгадка лежит на поверхности. "Хамнет" — роман-фантазия; о личности Шекспира известно так мало, что лакуны можно заполнять самыми разными домыслами. О’Фаррел наделила Шекспирову супругу и детей множеством талантов, однако Шекспира-драматурга в романе почти нет, и откуда взялась его гениальность, решительно непонятно.

Даниэль Шпек "Piccolа Сицилия"

"Фантом пресс", 2020

Кто: Шпек из Мюнхена, его мать — немка, отец — тунисец. Долгое время писал сценарии, потом принялся за крупную прозу. Вышло удачно: все три его романа стали бестселлерами.

Что: история о том, как во время Второй мировой войны немецкий солдат в Тунисе спас итальянского еврея, семья которого потом спасала немецкого солдата.

О чем: о тунисском квартале Piccolа Сицилия, где до войны мирно уживались иудеи, мусульмане и христиане. О том, как во время нацистской оккупации одни люди проявляли свои худшие, а другие — лучшие качества. О переплетениях судеб, которые кажутся фантастическими, но Шпек утверждает, что основой для романа послужила реальная история.

Как: "Piccolа Сицилия" с ее простым слогом, увлекательным сюжетом и эффектными кульминациями — характерный образец прозы "средней" полки. Для высокой литературы она не сколько легковесна, для массовой — слишком прихотлива. А вот для сентиментальных натур в самый раз, любовная линия в романе — одна из самых важных.

Себастьян Барри "Тысяча лун"

"Иностранка", 2020

Кто: ирландский писатель, дважды лауреат премии Costa — она не такая знаменитая, как Букеровская, но тоже весьма престижная.

Что: сиквел романа "Бесконечные дни", за который Барри и получил вторую Costa.

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О чем: если "Бесконечные дни" прослеживали судьбу двух парней-геев, прошедших через все ужасы Гражданской войны в США, то в "Тысяче лун" центральным персонажем становится их воспитанница, индейская девушка Винона. Она на своей шкуре узнает, что такое расовая дискриминация и мужское насилие, а еще обнаруживает, что, подобно приемным отцам, испытывает нежные чувства к представителям своего же пола. Точнее, к одной конкретной его представительнице.

Как: этот роман отличается такой же тугой интригой, плотным слогом, брутальной образностью и обаятельными просторечиями, как предыдущий, но еще в "Тысяче лун" имеются совсем уж невероятные сюжетные выкрутасы. Любителям правдоподобия в литературе второй американский роман Барри, скорее всего, понравится меньше, чем первый.