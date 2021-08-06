Мать Кузьмы Скрябина заявила о попытке кражи песен ее сына (видео)

Как заявила Ольга Кузьменко, лейбл Moon Records отправил 38 жалоб на клипы ее сына в YouTube. Это, по словам женщины, может привести к блокировке контента.

Мать покойного украинского певца Кузьмы Скрябина — Ольга Кузьменко — записала видеообращение, в котором обвинила отечественный лейбл Moon Records и, в частности, его владельца Андрея Пасичника в попытке завладеть авторским правом исполнителя.

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По словам женщины, на видеоролики, опубликованные ее сыном, появились жалобы о нарушении авторских прав.

"На YouTube-канале, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records отправил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео — по тем, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем. В большинстве — это клипы на оригинальные песни", – рассказала Ольга Кузьменко.

Мать исполнителя отметила, что из-за жалоб канал исполнителя может быть заблокирован без права восстановления.

"Как можно такое допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за рейдерства Moon Records?", – вопросила она.

Более того, как сказала женщина, Андрей Пасичник скрыл информацию о начислениях по авторским и смежным правам. Кузьменко отметила, что из-за этого было открыто уголовное производство.

"Почему вам, господин Пасичник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили в них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник дохода?", — спросила Ольга.

Также женщина упомянула о бывших участниках группы ее сына, которые "дали лицензию Андрею Пасичнику на якобы принадлежащие им права на песни".

Напомним, Кузьма Скрябин умер 2 февраля 2015 года. Притом до сих пор многие уверены, что смерть Скрябина была неслучайной.

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