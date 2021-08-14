Дмитрий Быков: "Принципиальной разницы между национализмом и нацизмом я не обнаруживаю"

Говоря о своей национальности, немедленно вспоминаешь и о чужой, а это большая мина под общество, считает российский литератор.

Национализм – это большая мина под общество, так как в какой-то момент все хорошее начинает переходить в свою противоположность. Этому была посвящена большая часть разговора литератора Дмитрия Быкова с Фокусом.

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"Меня не любят никакие националисты", – признался наш собеседник.

Перед этим его спросили, осознает ли он, что несмотря на его любовь к Украине, для некоторой части украинского общества Быков – безусловный враг?

"Никаких иллюзий я на эту тему не питаю. Для правоконсервативных израильтян я еще больший враг, а уж какой я враг для россиян подобной ориентации, страшно даже подумать", – ответил Быков.

Кто он: российский поэт, прозаик, журналист, публицист, критик, радио- и телеведущий, преподаватель литературы, общественный деятель, оппозиционер.

Он добавил, что принципиальной разницы между национализмом и нацизмом не видит.

"В какой-то момент все хорошее начинает переходить в свою противоположность, в частности в поиски врага. Дело в том, что, вспоминая о своей национальности, немедленно вспоминаешь и о чужой, а это большая мина под общество. В 2003 году я считал, что националисты бывают умными. Сейчас я понимаю, что нет, не бывают. Это болезнь", – пояснил Быков.

Полный текст интервью Фокуса с Дмитрием Быковым доступен по ссылке.

Напомним, журналисты изданий Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому Дмитрий Быков был отравлен теми же агентами ФСБ, которые пытались убить политика Алексея Навального.

В августе 2020 года Быков опубликовал стихотворение, посвященное президенту Беларуси Александру Лукашенко. В нем он говорит, что Лукашенко было бы лучше бежать из страны вместе со своим сыном, чем просить помощи у Путина.