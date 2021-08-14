Дмитро Биков: "Принципової різниці між націоналізмом і нацизмом я не виявляю"

Говорячи про свою національність, негайно згадуєш і про чужу, а це велика міна під суспільство, вважає російський літератор.

Націоналізм — це велика міна під суспільство, так як в якийсь момент все хороше починає переходити в свою протилежність. Цьому була присвячена велика частина розмови літератора Дмитра Бикова з Фокусом.

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"Мене не люблять ніякі націоналісти", — зізнався наш співрозмовник.

Перед цим його запитали, чи усвідомлює він, що не дивлячись на його любов до України, для деякої частини українського суспільства Биков — безумовний ворог?

"Ніяких ілюзій я на цю тему не маю. Для правоконсервативних ізраїльтян я ще більший ворог, а вже який я ворог для росіян подібної орієнтації, страшно навіть подумати", — відповів Биков.

Хто він: російський поет, прозаїк, журналіст, публіцист, критик, радіо- і телеведучий, викладач літератури, громадський діяч, опозиціонер.

Він додав, що принципової різниці між націоналізмом і нацизмом не бачить.

"У якийсь момент все хороше починає переходити в свою протилежність, зокрема в пошуки ворога. Справа в тому, що, згадуючи про свою національність, негайно згадуєш і про чужу, а це велика міна під суспільство. У 2003 році я вважав, що націоналісти бувають розумними. Зараз я розумію, що ні, не бувають. Це хвороба ", — пояснив Биков.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з Дмитром Биковим доступний за посиланням.

Нагадаємо, журналісти видань Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, згідно з яким Дмитро Биков був отруєний тими ж агентами ФСБ, які намагалися вбити політика Олексія Навального.

У серпні 2020 року Биков опублікував вірш, присвячений президенту Білорусі Олександру Лукашенку. У ньому він говорить, що Лукашенко було б краще втекти з країни разом зі своїм сином, ніж просити допомоги у Путіна.