Російського поета Бикова отруїли ті ж агенти ФСБ РФ, що й Навального, — Bellingcat

Місцеві лікарі, як і у випадку з Навальним, нібито ставили Бикову неправильний діагноз і перешкоджали його транспортуванню в інші медзаклади.

Журналісти видань Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, згідно з яким російський поет, журналіст і системний критик президента РФ Володимира Путіна Дмитро Биков був отруєний тими ж агентами ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які намагалися вбити політиків Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзу.

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Бикова отруїли 16 квітня 2019 року під час його поїздки по регіонах. Йому вдалося пережити інцидент.

За інформацією розслідувачів, замах на Бикова готувався тривалий час. Стверджується, що співробітники ФСБ стежили за ним майже рік (із травня 2018 року).

Під час польоту в Уфу в Бикова почалася блювота, рясне потовиділення й утруднене дихання, а після приземлення він втратив свідомість і впав у кому. Перші п'ять днів місцеві лікарі, як і у випадку з Навальний, ставили йому неправильний діагноз. Медики стверджували, що в Бикова був набряк мозку і критичний рівень глюкози в крові.

Опозиціонера підключили до апарату ШВЛ, проте лікування було симптоматичним: за допомогою антибіотиків проти невідомого "бактеріального отруєння".

Також місцеві лікарі, як і у випадку з Навальний, стверджували, що Биков є "нетранспортабельним".

У ситуацію втрутилися колеги Бикова з "Нової газети" і, незважаючи на перешкоджання влади (так, газета сплатила опозиціонеру переліт з Уфи до Москви з двома реаніматологами на борту та його намагалися розвернути прямо під час польоту), доставили його в московський неврологічний інститут. 20 квітня 2019 року опозиціонер вийшов із коми. Протягом тижня його стан покращився і його виписали, проте причину цієї хвороби медики так і не змогли встановити.

Експерти з хімзброї, з якими проводили консультації розслідувачі з Bellingcat, вважають, що симптоми Бикова можна пояснити неврологічними наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками. Сам опозиціонер також розповідав, що його відчуття в квітні 2019 року було схожі на ті, які описував Навальний після його отруєння влітку 2020 року.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів, незважаючи на опір місцевих чиновників і лікарів, політика перевезли до німецької клініки "Шаріте". 2 вересня лабораторія Бундесвера знайшла в його організмі рештки отрути з групи "Новачок". Дві незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У США також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". 23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте"

У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel повідомлялося, що Навального отруїли співробітники ФСБ. Пізніше Навальний розповідав, що йому вдалося зателефонувати і поговорити з одним з агентів ФСБ, який брав участь в його отруєнні.

Отруєння російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи ставалися в 2015 та 2017 років роках. У лютому 2021 року Bellingcat випустили розслідування, згідно з яким його і Навального намагалися вбити одні й ті ж групи ФСБ.