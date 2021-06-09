Российского поэта Быкова отравили те же агенты ФСБ РФ, что и Навального, - Bellingcat

Местные врачи, как и в случае с Навальным, якобы ставили Быкову неправильный диагноз и препятствовали его транспортировке в другие медучреждения.

Журналисты изданий Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому российский поэт, журналист и системный критик президента РФ Владимира Путина Дмитрий Быков был отравлен теми же агентами ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые пытались убить политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

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Быкова отправили 16 апреля 2019 года во время его поездки по регионам. Ему удалось пережить инцидент.

По информации расследователей, покушение на Быкова готовилось длительное время. Утверждается, что сотрудники ФСБ следили за ним около года (с мая 2018 года).

Во время полета в Уфу у Быкова началась рвота, обильное потоотделение и затрудненное дыхание, а после приземления он потерял сознание и впал в кому. Первые пять дней местные врачи, как и в случае с Навальным, ставили ему неправильный диагноз. Медики утверждали, что у Быкова был отек мозга и критический уровень глюкозы в крови.

Оппозиционера подключили к аппарату ИВЛ, однако лечение было симптоматическим: при помощи антибиотиков против неизвестного "бактериального отправления".

Также местные врачи, как и в случае с Навальным, утверждали, что Быков является "нетранспортабельным".

В ситуацию вмешались коллеги Быкова из "Новой газеты" и, несмотря на препятствование властей (так, газета оплатила оппозиционеру перелет из Уфы в Москву с двумя реаниматологами на борту и его пытались развернуть прямо во время полета), доставили его в московский неврологический институт. 20 апреля 2019 года оппозиционер вышел из комы. В течение недели его состояние улучшилось и его выписали, однако причину этой болезни медики так и не смогли установить.

Эксперты по химоружию, с которыми проводили консультации расследователи из Bellingcat, считают, что симптомы Быкова можно объяснить неврологическими последствиями отравления фосфорорганическими соединениями. Сам оппозиционер также рассказывал, что его ощущения в апреле 2019 года были похожи на те, которые описывал Навальный после его отравления летом 2020 года.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней, несмотря на сопротивление местных чиновников и врачей, политика перевезли в немецкую клинику "Шарите". 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В США также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите"

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники ФСБ. Позже Навальный рассказывал, что ему удалось позвонить и поговорить с одним из агентов ФСБ, который участвовал в его отравлении.

Отправления российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы происходили в 2015 и 2017 годах. В феврале 2021 года Bellingcat выпустили расследование, согласно которому его и Навального пытались убить одни и те же группы ФСБ.