Навального и Кара-Мурзу отравили одни и те же группы российского ФСБ, - Bellingcat

Кара-Мурзу во время двух отравлений отслеживали те же люди, что и Алексея Навального 20 августа.

Две специальные группы ФСБ участвовали в подготовке и совершении отравления оппозиционера Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах. Эти же люди готовили отравление Навального. Об этом сообщают журналисты Bellingcat.

Новое расследование журналистов показало, что сотрудники ФСБ, которые следили за Навальным, а ранее за Кара-Мурзой — это одни и те же люди. За 2015 год Владимир Кара-Мурза совершил как минимум 7 поездки, которые сопровождали агенты ФСБ. Это поездка в Томск, Питер, Калининград, Казань и другие. Во всех этих городах были вместе с политиком сотрудники ФСБ. Среди них Роман Мезенцев и Александр Самофал — офицеры ФСБ РФ. Именно Мезенцев разговаривал по телефону за 48 часов до отравления Навального.

[ + – ] Отслеживание политика с сотрудниками ФСБ

Александр Самофал следил за Кара-Мурзой в течение 2015-2016 годов. Самофал ездил в те же города, что и Владимир Кара-Мурза в 12 городах. Таким образом, журналисты предполагают, что яд оппозиционеру могли подмешать в еду или на какой-то предмет в квартире Кара-Мурзы. Или же яд был нанесен на одежду политика. Так произошло 1 отравление.

После долгой реабилитации и лечения в США, в 2017 году Кара-Мурзу отравили еще раз. Медики не смогли идентифицировать яд из-за использования медикаментов для спасения политика.

Симптомы, которые испытывал Кара-Мурза, совпадают с теми, что были у Алексея Навального. Об этом он сам рассказал, когда стало известно о симптомах Навального.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Нальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.