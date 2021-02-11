Навального і Кара-Мурзу отруїли одні і ті ж групи російської ФСБ, — Bellingcat

Кара-Мурзу під час двох отруєнь відстежували ті ж люди, що й Олексія Навального 20 серпня.

Дві спеціальні групи ФСБ брали участь у підготовці і здійсненні отруєння опозиціонера Володимира Кара-Мурзи у 2015 та 2017 років роках. Ці ж люди готували отруєння Навального. Про це повідомляють журналісти Bellingcat.

Нове розслідування журналістів показало, що співробітники ФСБ, які стежили за Навальним, а раніше за Кара-Мурзою — це одні і ті ж люди. За 2015 рік Володимир Кара-Мурза зробив як мінімум 7 поїздок, які супроводжували агенти ФСБ. Це поїздка до Томська, Пітера, Калінінграда, Казані та інші. У всіх цих містах були разом з політиком співробітники ФСБ. Серед них Роман Мезенцев і Олександр Самофал — офіцери ФСБ РФ. Саме Мезенцев розмовляв по телефону за 48 години до отруєння Навального.

[ + – ] Відстеження політика співробітниками ФСБ

Олександр Самофал стежив за Кара-Мурзою протягом 2015-2016 років. Самофал їздив у ті ж міста, що і Володимир Кара-Мурза у 12 містах. Таким чином журналісти припускають, що отруту опозиціонеру могли підмішати в їжу або на якийсь предмет у квартирі Кара-Мурзи. Або ж отрута була нанесена на одяг політика. Так сталося 1 отруєння.

Після довгої реабілітації і лікування в США у 2017 році Кара-Мурзу отруїли ще раз. Медики не змогли ідентифікувати отруту через використання медикаментів для порятунку політика.

Симптоми, які відчував Кара-Мурза, збігаються з тими, що були в Олексія Навального. Про це він сам розповів, коли стало відомо про симптоми Навального.

Нагадаємо: 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, що летів з Томська в Москву. Незабаром політик впав у кому. Через кілька днів Навального вивезли з РФ і доставили до берлінської клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, де зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів понад місяць.

18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.