72-летняя Алла Пугачева показала свои морщины крупным планом (фото)

Артистка показала поклонникам, как выглядит ее лицо без макияжа.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, отметившая в апреле 72-ой день рождения, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует без макияжа и демонстрирует морщины вокруг глаз, улыбаясь на камеру.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!", – подписала снимок певица.

[ + – ] Алла Пугачева и ее "первые" морщинки

Всего за четыре часа после публикации фото собрало свыше 138 тысяч лайков и более четырех тысяч комментариев, в которых поклонники артистки не пожалели комплиментов для нее.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас, дорогая Алла Борисовна!", "Вы прекрасны. Дай бог вам долгих лет жизни!", "Морщинки нормальные только в 150 лет появляются, не беспокойтесь!", "Красотка наша любимая ❤️Прекрасна всегда и во всем", – пишут под публикацией.

Алла Пугачева, которая входит в топ-50 российских знаменитостей, признавалась несколько лет назад, что когда ей исполнилось 55 лет, ей назначили пенсию в 2 тыс рублей, но с годами она выросла до 10700 рублей.

Однако вопрос денег заботит Примадонну куда меньше, чем тревога за будущее. Певица рассказывала журналистам, что мечтает дожить до того времени, как вырастут ее дети, Гарри и Лиза, и хочет увидеть их взрослыми людьми. Они появились на свет в октябре 2013 года. Их выносила и родила Алле Пугачевой и ее супругу, юмористу Максиму Галкину суррогатная мать.

Напомним, что Алла Борисовна известна не только своим творчеством, но и оппозиционным отношением к нынешней российской власти.