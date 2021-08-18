72-річна Алла Пугачова показала свої зморшки крупним планом (фото)

Артистка показала шанувальникам, як виглядає її обличчя без макіяжу.

Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка відзначила у квітні 72-ий день народження, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує без макіяжу і демонструє зморшки навколо очей, посміхаючись на камеру.

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"Ось і зморшки вже під очима. Чи не посміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються. NO PROBLEM!!", — підписала знімок співачка.

[ + – ] Алла Пугачова і її "перші" зморшки

Усього за чотири години після публікації фото зібрало понад 138 тисяч лайків і понад чотири тисячі коментарів, у яких шанувальники артистки не пошкодували компліментів для неї.

"Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у Вас, дорога Алло Борисівно!", "Ви прекрасні. Дай бог вам довгих років життя!", "Зморшки нормальні тільки в 150 років з'являються, не хвилюйтеся!", "Красуня наша улюблена ❤️Прекрасна завжди і у всьому", — пишуть під публікацією.

Алла Пугачова, яка входить у топ-50 російських знаменитостей, зізнавалася кілька років тому, що коли їй виповнилося 55 років, їй призначили пенсію у 2 тис рублів, але з роками вона зросла до 10700 рублів.

Однак, питання грошей турбує Примадонну куди менше, ніж тривога за майбутнє. Співачка розповідала журналістам, що мріє дожити до того часу, як виростуть її діти, Гаррі і Ліза, і хоче побачити їх дорослими людьми. Вони з'явилися на світ у жовтні 2013 року. Їх виносила і народила Аллі Пугачовій і її чоловікові, гумористові Максиму Галкіну, сурогатна мати.

Нагадаємо, що Алла Борисівна відома не тільки своєю творчістю, але й опозиційним ставленням до нинішньої російської влади.