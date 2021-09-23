Госкино запретило прокат фильма, снятого на телефоны украинских военных (видео)

Киноленту "Тетрадь войны" успел посмотреть в кинотеатре 991 зритель, собрать удалось лишь 9 910 грн. Дальнейший прокат невозможен из-за фраз на русском языке.

Государственное агентство Украины по вопросом кино не наделило прокатным удостоверением фильм "Тетрадь войны", который был создан на основании видеозаписей, сделанных украинскими военнослужащими в зоне военных действий на Донбассе. Об этом говорится на странице киноленты в Facebook.

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"У нас для вас плохие новости: кинопрокат фильма "Тетрадь войны" завершен. Он получился таким коротким, ведь нам не выдали прокатное удостоверение в Государственном агентстве Украины по вопросам кино. Поэтому кинотеатры вынуждены были отменить прокат и ограничиться лишь несколькими специальными показами", – говорится в сообщении.

По словам создателей фильма, всего в украинских кинотеатрах его посмотрел 991 зритель. Они выразили свою благодарность каждому из них, однако отметили тот факт, что для фонда "Вернись живым" (украинская неправительственная организация, которая помогает украинским солдатам в войне на Донбассе на основе краудфандинга) удалось собрать лишь около 9 910 гривен.

Теперь собирать деньги планируют с помощью показа фильма в онлайн, однако как именно собираются это делать — пока публично не сообщалось.

"Следите за нашими новостями, уже скоро объявим дату онлайн-премьеры", – отметили в сообщении.

Как пишет "Новое время", официальная причина отказа — отсутствие процедуры оформления прокаток для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, вступивших в действие 16 июля. Суть в том, что некоторые герои в фильме говорят по-русски, из-за чего создатели фильма в те моменты вставили украинские субтитры.

"Но процедура, как именно выдавать прокатное удостоверение таким фильмам, не прописана", — рассказали журналистам в кинодистрибьюторе 86PROKAT.

О чем фильм "Тетрадь войны"

Фильм, о котором идет речь создан из личных видеозаписей с камер украинских военнослужащих, в том числе и тех, кто отправился на фронт добровольно.

"Лента приглашает зрителя в сюрреалистическую путешествие на фронт войны с Россией — в причудливое загробной жизни, где царят законы отличаются от обычного мира. Иное поведение, другие отношения, другой юмор. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, снимают видео и всегда чувствуют, что запись может закончиться в любой момент", — говорится в описании фильма.

Ранее сообщалось, что лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова, который исполнял главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог", сняли с рейса в Борисполе. Позже он, однако, все же сумел покинуть Украину, несмотря на запрет.