Летел на премьеру в Венецию: актера фильма "Носорог" Филимонова сняли с рейса (фото)

Причина снятия с самолета, как пишут в СМИ, его статус подозреваемого в мартовской акции протеста под ОП. Решением суда он находится под ночным домашним арестом.

Лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова, который исполнял главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог", сняли с рейса в Борисполе. Он собирался полететь в Венецию на премьеру картины, сообщается на его странице в Facebook.

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На данный момент публикацию о снятии с рейса Филимонов удалил, написав другую. В ней он указывает, что он уже купил билеты на другой рейс, чтобы прибыть на премьеру. А причины снятия с рейса он узнает.

[ + – ] Первая публикация Филимонова Фото: Скриншот

[ + – ] Вторая публикация Филимонова Фото: скриншот из Facebook

Кто такой Сергей Филимонов

Сергей Филимонов — доброволец батальона "Азов" и бывший глава киевской ячейки "Национального корпуса". В издании "Страна" пишут, что Сергею Филимонову запрещен выезд из Украины из-за статуса подозреваемого в акции у Офиса президента.

[ + – ] Пост "Страны" Фото: Скриншот

20 марта активисты выступали за освобождение Стерненко, однако акция завершилась тем, что двери и фасады ОП обрисовали, а табличку с названием здания подожгли.

Как признался потом Филимонов, разбивать окна они не планировали. Акцию под Офисом устраивали, чтобы Зеленский обратил внимание на проблему с экс-главой "Правого сектора" в Одессе Сергеем Стерненко. Сперва суд посадил Филимонова на круглосуточный домашний арест, а уже 28 апреля суд смягчил меру пресечения на ночной домашний арест.

Что известно о фильме "Носорог"

Кинолента является второй полнометражной работой Олега Сенцова. Работать над сценарием к фильму он начал еще в 2012 году, но из-за незаконного ареста в РФ, работа был восстановлена лишь в 2019 году. Фильм повествует о событиях в Украине в 1990-е годы. Главный герой ленты по кличке "Носорог" попадает в криминальный мир, где его ждет кровавые разборки и разные трудности. Премьера в украинских кинотеатрах планируется в 2022 году. 10 сентября фильм дебютирует на Венецианском кинофестивале.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил экс-лидера "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После этого в Киеве, Харькове, Одессе и ряде других украинских городов проходили акции протеста. В мае 2021 года суд оправдал Сергея Стерненко в части обвинения: ст. 187 ч.2 "Нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия".