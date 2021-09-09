Летів на прем'єру до Венеції: актора фільму "Носоріг" Філімонова зняли з рейсу (фото)

Причина зняття з літака, як пишуть у ЗМІ, його статус підозрюваного в березневій акції протесту під ОП. Рішенням суду він перебуває під нічним домашнім арештом.

Лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, який виконував головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг", зняли з рейсу в Борисполі. Він збирався полетіти до Венеції на прем'єру картини, повідомляється на його сторінці у Facebook.

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Наразі публікацію про зняття з рейсу Філімонов видалив, написавши іншу. У ній він вказує, що він уже придбав квитки на інший рейс, щоб прибути на прем'єру. А причини зняття з рейсу він дізнається.

[ + – ] Перша публікація Філімонова Фото: Скриншот

[ + – ] Друга публікація Філімонова Фото: скриншот из Facebook

Хто такий Сергій Філімонов

Сергій Філімонов — доброволець батальйону "Азов" і колишній глава київського осередку "Національного корпусу". У виданні "Страна" пишуть, що Сергію Філімонову заборонений виїзд з України через статус підозрюваного в акції біля Офісу президента.

[ + – ] Пост "Страны" Фото: Скриншот

20 березня активісти виступали за звільнення Стерненка, проте акція завершилася тим, що двері та фасади ОП обмалювали, а табличку з назвою будівлі підпалили.

Як зізнався потім Філімонов, розбивати вікна вони не планували. Акцію під Офісом влаштовували, щоб Зеленський звернув увагу на проблему з ексглавою "Правого сектору" в Одесі Сергієм Стерненком. Спершу суд посадив Філімонова на цілодобовий домашній арешт, а вже 28 квітня суд пом'якшив запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Що відомо про фільм "Носоріг"

Кінострічка є другою повнометражною роботою Олега Сенцова. Працювати над сценарієм до фільму він почав ще у 2012 році, але через незаконний арешт в РФ, робота була відновлена лише у 2019 році. Фільм оповідає про події в Україні в 1990-ті роки. Головний герой стрічки на прізвисько "Носоріг" потрапляє в кримінальний світ, де його чекають криваві зіткнення і різні труднощі. Прем'єра в українських кінотеатрах планується у 2022 році. 10 вересня фільм дебютує на Венеційському кінофестивалі.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив екслідера "Правого сектору" в Одесі Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після цього в Києві, Харкові, Одесі та ряді інших українських міст проходили акції протесту. У травні 2021 року суд виправдав Сергія Стерненка в частині обвинувачення: ст. 187 ч.2 "Напад з метою заволодіння чужим майном, пов'язаний із застосуванням насильства".