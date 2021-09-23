Держкіно заборонило прокат фільму, знятого на телефони українських військових (відео)

Кінострічку "Зошит війни" встиг подивитися в кінотеатрі 991 глядач, зібрати вдалося лише 9 910 грн. Подальший прокат неможливий через фрази російською мовою.

Державне агентство України з питанням кіно не наділило прокатним посвідченням фільм "Зошит війни", який був створений на основі відеозаписів, зроблених українськими військовослужбовцями в зоні військових дій на Донбасі. Про це йдеться на сторінці кінострічки в Facebook.

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"У нас для вас погані новини: кінопрокат стрічки "Зошит війни" завершено. Він вийшов таким коротким, адже нам не видали прокатне посвідчення у ДержКіно України. Через це кінотеатри змушені були скасувати прокат та обмежитися лише кількома спеціальними показами.", — йдеться в повідомленні.

За словами творців фільму, усього в українських кінотеатрах його подивився 991 глядач. Вони висловили свою вдячність кожному з них, однак зауважили той факт, що для фонду "Вернись живим" (українська неурядова організація, яка допомагає українським солдатам у війні на Донбасі на основі краудфандингу) вдалося зібрати лише близько 9 910 гривень.

Тепер збирати гроші планують за допомогою показу фільму в онлайн, проте як саме збираються це робити — поки публічно не повідомлялося.

"Слідкуйте за нашими новинами, вже скоро оголосимо дату онлайн-прем'єри", — зазначили в повідомленні.

Як пише "Новое время", офіційна причина відмови — відсутність процедури оформлення прокаток для субтитрованих стрічок в нових положеннях закону про мову, що вступили в дію 16 липня. Суть в тому, що деякі герої у фільмі говорять російською, через що творці фільму в ті моменти вставили українські субтитри.

"Але процедура, як саме видавати прокатне посвідчення таким фільмам, не прописана", — розповіли журналістам у кінодистриб'ютором 86PROKAT.

Про що фільм "Зошит війни"

Фільм, про який йде мова, створений з особистих відеозаписів з камер українських військовослужбовців, в тому числі й тих, хто відправився на фронт добровільно.

"Стрічка запрошує глядача в сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією — в химерне загробного життя, де закони відрізняються від звичайного світу. Інша поведінка, інші відносини, інший гумор. Герої прокидаються і засинають, радіють і плачуть, знімають відео і завжди відчувають, що запис може закінчитися в будь-який момент ", — йдеться в описі фільму.

Раніше повідомлялося, що лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, який виконував головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг", зняли з рейсу в Борисполі. Пізніше він, однак, все ж зумів покинути Україну, попри заборону.