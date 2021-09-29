Спустя 20 лет после записи: анонсирован выход нового альбома покойного Дэвида Боуи (видео)

Речь идет о записанном еще в 2001 году альбоме "Toy", который не вышел из-за конфликта со звукозаписывающей компанией. Одну из песен можно послушать уже сейчас.

На официальной странице в Twitter, которая посвящена ныне покойному исполнителю Дэвиду Боуи, появилась информация о том, что в скором времени состоится релиз пластинки "Toy", которая была утеряна около 20 лет назад. Этот альбом войдет в бокс-сет "Era Five".

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Вышеупомянутый альбом 2001 года включал в себя не только новые треки, но и ранние малоизвестные композиции в их новом исполнении. Изначально пластинка была задумана как продолжение "Hours" — диска, выпущенного в 1999 году. Однако из-за возникшей конфликтной ситуации со звукозаписывающей компанией Virgin Records производство приостановили.

Во время виртуальной встречи со своими поклонниками в 2001 году Боуи рассказал о том, что пообещает сообщить о том, когда выйдет пластинка "Toy", как только сам узнает реальную дату.

"Между тем я уже начал сочинять и записывать материал для следующего альбома и могу сказать, что это будет возвращение к экспериментальному звучанию", — сказал он тогда.

Известно, что официальный релиз состоится 26 ноября. Расширенная версия выйдет 7 января.

В настоящее время поклонники творчества Дэвид Боуи имеют возможность прослушать один из треков из предстоящего альбома, который называется "You"ve Got a Habit of Leaving". Это ремейк последней песни музыканта, которую он записал еще под настоящим именем Дэвид Джонс.

Кто такой Дэвид Боуи?

Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют "хамелеоном рок-музыки". Свою карьеру он начал в 1962 году, выступать и создавать новые треки рок-музыкант продолжал вплоть до своей смерти в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Алан Ланкастер, британский музыкант, основатель и басист легендарной рок-группы Status Quo, умер в Сиднее (Австралия) на 73-м году жизни в своем доме в окружении родных. Последние годы жизни артист страдал от рассеянного склероза.

Кроме Ланкастера, на этой неделе скончалась еще одна знаменитость. В США умер 57-летний актер Уилли Гарсон, прославившийся ролью в сериале "Секс в большом городе".