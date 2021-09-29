Через 20 років після запису: анонсований вихід нової платівки покійного Девіда Бові (відео)

Йдеться про записаний ще у 2001 році альбом Toy, який не вийшов через конфлікт із звукозаписною компанією. Одну з пісень можна послухати вже зараз.

На офіційній сторінці в Twitter, яка присвячена нині покійному виконавцю Девіду Бові, з'явилася інформація про те, що незабаром відбудеться реліз платівки Toy, яка була загублена близько 20 років тому. Цей альбом увійде в бокс-сет Era Five.

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Вищезгаданий альбом 2001 року містив у собі не тільки нові треки, а й ранні маловідомі композиції в їхньому новому виконанні. Спочатку платівка була задумана як продовження Hours — диска, випущеного в 1999 році. Однак через конфліктну ситуацію з звукозаписною компанією Virgin Records виробництво призупинили.

Під час віртуальної зустрічі зі своїми шанувальниками у 2001 році Бові розповів про те, що пообіцяє повідомити про те, коли вийде платівка Toy, як тільки сам дізнається реальну дату.

"Тим часом я вже почав складати та записувати матеріал для наступного альбому і можу сказати, що це буде повернення до експериментального звучання", — сказав він тоді.

Відомо, що офіційний реліз відбудеться 26 листопада. Розширена версія вийде 7 січня.

Зараз шанувальники творчості Девіда Бові мають можливість прослухати один із треків із майбутнього альбому, який називається You've Got a Habit of Leaving. Це ремейк останньої пісні музиканта, яку він записав ще під справжнім ім'ям Девід Джонс.

Хто такий Девід Бові?

Девід Бові — британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Протягом п'ятдесяти років займався музичною творчістю та часто міняв імідж, тому його називають "хамелеоном рок-музики". Свою кар'єру він почав у 1962 році, виступати та створювати нові треки рок-музикант продовжував аж до своєї смерті у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що Алан Ланкастер, британський музикант, засновник і басист легендарної рок-групи Status Quo, помер у Сіднеї (Австралія) на 73-му році життя в своєму будинку в оточенні рідних. Останні роки життя артист страждав від розсіяного склерозу.

Крім Ланкастера, на цьому тижні померла ще одна знаменитість. У США помер 57-річний актор Віллі Гарсон, який прославився роллю в серіалі "Секс у великому місті".