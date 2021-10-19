От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

83-летняя актриса, известная по ролям в спектаклях "Роксолана", "Наталка Полтавка" и "Маруся Богуславка", боролась с COVID-19 на протяжении нескольких недель.

В понедельник, 18 октября, в Тернополе на 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка Украины, актриса театра Мария Гонта. Причиной смерти стали последствия коронавирусной болезни. Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на знакомых артистки.

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Информацию о смерти Марии Гонты также подтвердили в Тернопольском академическом украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, где актриса работала с 1962 года.

"Ей под силу был любой жанр — от оперетты до трагедии… Очень глубоко актриса раскрывала в своем творчестве тему материнства", — вспоминают в театре.

На счету артистки более 100 ролей, среди которых Катерина ("Чабрец пахнет солнцем" А. Коломийца), Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Рахира ("Земля" В. Василько по О. Кобылянской), Анисья ("Власть тьмы" Л. Толстого, Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицкого), Наталка ("Наталка Полтавка" Н. Лысенко) и другие. Помимо этого Гонта отметилась в постановках по произведениям Леси Украинки ("Лесная песня") и Ивана Карпенко-Карого ("Хозяин").

Артистка стала обладательницей премии им. М. Заньковецкой, ордена "Честь и слава Тернопольщины II степени", а также пожизненной Президентской стипендии.

Напомним, недавно в Харькове на 50-м году жизни скончался украинский музыкант, лидер инди-рок группы "Мертвий півень" Михаил "Місько" Барбара.

Ранее Фокус писал о смерти знаменитого украинского народного синоптика Леонида Горбаня, ему было 82 года.