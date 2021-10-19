Від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта

83-річна акторка, відома за ролями у виставах "Роксолана", "Наталка Полтавка" і "Маруся Богуславка", боролася з COVID-19 протягом декількох тижнів.

У понеділок, 18 жовтня, в Тернополі на 84-му році життя померла заслужена артистка України, акторка театру Марія Гонта. Причиною смерті стали наслідки коронавірусної хвороби. Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на знайомих артистки.

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Інформацію про смерть Марії Гонти також підтвердили в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, де акторка працювала з 1962 року.

"Їй під силу був будь-який жанр — від оперети до трагедії... Дуже глибоко акторка розкривала в своїй творчості тему материнства", — згадують в театрі.

На рахунку артистки понад 100 ролей, серед яких Катерина ("Чебрець пахне сонцем" О. Коломійця), Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Рахіра ("Земля" В. Василько за О. Кобилянською), Онисія ("Влада темряви" Л. Толстого), Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицького), Наталка ("Наталка Полтавка" М. Лисенка) та інші. Крім цього Гонта відзначилася в постановках за творами Лесі Українки ("Лісова пісня") й Івана Карпенко-Карого ("Господар").

Артистка стала володаркою премії ім. М. Заньковецької, ордена "Честь і слава Тернопільщини II ступеня", а також довічної Президентської стипендії.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на 50-му році життя помер український музикант, лідер інді-рок гурту "Мертвий півень" Михайло "Місько" Барбара.

Раніше Фокус писав про смерть знаменитого українського народного синоптика Леоніда Горбаня, йому було 82 роки.