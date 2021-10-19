Від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта
83-річна акторка, відома за ролями у виставах "Роксолана", "Наталка Полтавка" і "Маруся Богуславка", боролася з COVID-19 протягом декількох тижнів.
У понеділок, 18 жовтня, в Тернополі на 84-му році життя померла заслужена артистка України, акторка театру Марія Гонта. Причиною смерті стали наслідки коронавірусної хвороби. Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на знайомих артистки.
Інформацію про смерть Марії Гонти також підтвердили в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, де акторка працювала з 1962 року.
"Їй під силу був будь-який жанр — від оперети до трагедії... Дуже глибоко акторка розкривала в своїй творчості тему материнства", — згадують в театрі.
На рахунку артистки понад 100 ролей, серед яких Катерина ("Чебрець пахне сонцем" О. Коломійця), Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Рахіра ("Земля" В. Василько за О. Кобилянською), Онисія ("Влада темряви" Л. Толстого), Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицького), Наталка ("Наталка Полтавка" М. Лисенка) та інші. Крім цього Гонта відзначилася в постановках за творами Лесі Українки ("Лісова пісня") й Івана Карпенко-Карого ("Господар").
Артистка стала володаркою премії ім. М. Заньковецької, ордена "Честь і слава Тернопільщини II ступеня", а також довічної Президентської стипендії.
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