Карты, зеркало, два любовника. Премьера мистико-эротического балета Раду Поклитару "Пиковая дама"

Фокус побывал на премьере мистико-эротического балета Раду Поклитару по "Пиковой даме" Александра Пушкина, в котором совершенно другой сюжет.

Перед премьерой представления Киев модерн-балета Раду Поклитару в "Октябрьском" поразило немалое количество иномарок представительского класса: бентли, мерседесы, лексусы. Своими огромными туловищами они заполонили все пространство перед зданием, мигая фарами и с трудом находя места для парковки. Говорят, портрет основной фанатки Маэстро – это состоятельная женщина в возрасте 35+. С мужем, конечно: поэтому здесь целый автопарк.

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Очередная премьера балета Раду не обманула ожиданий – получилось грандиозное шоу с разными чудесами и неожиданностями (бюджет 2 млн грн).

Чайковский… но не тот

До премьеры Раду Поклитару ездил в усадьбу в Каменке, где бывали двое из трех авторов балета "Пиковая дама" — Александр Пушкин и Петр Чайковский. Но для балета Поклитару использует не музыку к опере Чайковского "Пиковая дама", а его Вторую ("Украинскую") симфонию, написанную в Каменке, и программную для композитора Шестую ("Патетическую"), представленную публике за месяц до смерти. В драматургическом смысле Поклитару — соавтор этих двух творцов, потому что сильно переработал сюжет, начиная с того, что первая часть балета — это подробная история отношений Графини и Сен-Жермена, которой у Пушкина нет.

Напомним сюжет классической повести 1834 года — первого произведения славянской литературы, ставшего популярным в Европе. Военный немецкий инженер по фамилии Германн проживает в Петербурге. Он слышал, что пожилая графиня знает секрет выигрышных карт игры в фараон. Он ухаживает за ее воспитанницей Лизой, чтобы поближе подобраться к старухе, и, угрожая ей пистолетом, пытается выведать тайну. Но с бабушкой от испуга случается сердечный приступ, и она умирает. Уже в образе привидения она является к инженеру во сне и раскрывает заветные карты — тройка, семерка, туз, — поставив при этом условие: Германн должен жениться на Лизе. Два раза Германн выигрывает, но не женится на воспитаннице. С такими-то деньжищами! Однако на третий раз туз превращается в пиковую даму, Германн разорен и оказывается в сумасшедшем доме.

[ + – ] Первая часть балета — это подробная история отношений Графини и Сен-Жермена, которой у Пушкина нет

Сюжет Пушкину подсказал его приятель, князь Сергей Голицын. Однажды тот проигрался в карты и в отчаянье бросился к своей бабушке Наталье Петровне с мольбой о помощи, зная, что ей известны выигрышные карты от ее французского друга, графа Сен-Жермена. Узнав тайну, он якобы отыгрался.

Темный маг Сен-Жермен

Поклитару взял только общую сюжетную канву. В повести Пушкина об авантюристе, алхимике и оккультисте Сен-Жермене буквально пару предложений. А в балете этот подозрительный тип — одно из главных действующих лиц, поэтому его играет премьер Артем Шошин.

Разве дьявол способен навсегда подчинить себе женское сердце? Графиня своевольна! Поэтому она награждает прощальным поцелуем инженера. В этом любовном треугольнике Мисс Азарт предпочла не сторону темного чародея

Как всегда, в постановке Поклитару особое место уделяется метафорам и трансформациям. В балете два ключевых предмета. Первый — игральный стол, укрытый зеленым сукном, который часто трансформируется в кровать. На нем регулярно будут происходить откровенные сцены. Стол объединяет в себе две страсти — к картам и любовную. Причем у Графини тоже зеленое платье цвета игорных столов, она — Мисс Азарт. Второй предмет — четырехметровое зеркало, служащее порталом в иную реальность, где мы видим потусторонние образы, показанные при помощи специального стекла и цифровых технологий.

Сен-Жермен одет в роскошный фиолетовый камзол — он властитель дум французов, темный маг, в поле его зрения попадает очаровательная русская Графиня. В Версале вокруг нее водят хороводы благородные кавалеры в париках и рейтузах. Графиня легка, изящна и удачлива в игре (в ее роли занята прима-балерина Елена Салтыкова). Сен-Жермен становится все более настойчивым и дарит красавице драгоценное ожерелье. Девушка принимает подарок, но кавалера отвергает — капризничать так капризничать!

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Однако на очередной игре она проигрывается в пух и прах и отдается Сен-Жермену на столе-кровати, где выведывает тайну Тройки, Семерки, Туза (артисты Анастасия Добровольская, Дарья Геращенко, Илья Мирошниченко). Графиня верхом на этих Трех Картах с актуальными лицами Джокеров вновь оказывается за игорным столом и срывает куш. Телекамеры передавали во время игры изображение карт на экран — зрители видели реальные расклады.

Любовь нечаянно нагрянет

Действие второй части балета происходит в Петербурге XIX века. Германн (Владислав Детюченко) ведет игру. Кто-то проиграл и кончает жизнь самоубийством. Инженер видит постаревшую Графиню с юной воспитанницей Лизой (Екатерина Кузнецова). Через Лизу он пытается подобраться к старухе, чтобы выведать тайну выигрышных карт. Причем за этим всем наблюдает "вечный" Сен-Жермен.

Любопытный момент: когда пожилая Графиня смотрит в зеркало, она себя видит молодой Лизой. Но потом вновь превращается в Старуху: цифровое зеркало в помощь.

[ + – ] Графиня передает тайну трех карт Германну

Германн пугает Графиню пистолетом, она умирает, но вскоре является в виде фантома и… снова прекрасна. Графиня передает тайну трех карт Германну, у них возникает любовный дуэт. Чем-то немецкий инженер приглянулся отчаянной Мисс Азарт.

Что касается танца Германна и Трех Карт, то это лучший хореографический номер балета: Игрок кружился, парил и буквально упивался всесилием Трех своих Джокеров. И все это происходило на фоне карточных вихрей на экране.

Пиковая дама: расплата

Соперник Германна за игральным столом — Сен-Жермен. Два раза инженер выигрывает, на третий — фиаско. Он тронулся рассудком и оказывается в сумасшедшем доме.

Тут происходит самое загадочное в этом балете: из зеркала появляются Графиня с Сен-Жерменом и занимаются любовью в присутствии незадачливого игрока. А затем Графиня, нежно прощаясь с Германном, целует его. Не очень понятны мотивы этих действий. Здесь фактически убрана линия замужества Лизы. Кто же кому мстит и за что? Разберемся.

[ + – ] Неожиданная трактовка пушкинской повести

Темный чародей был влюблен в Графиню, поэтому присматривает за ней в Петербурге. Но, пристраивая Лизу, Графиня сама влюбляется в пылкого Германна — по сути, он такой же азартный игрок, как она, и такая же жертва власти Сен-Жермена. Графиня является к инженеру во сне такой, как была когда-то, — юной и очаровательной. Омолодили Мисс Азарт ее чувства к Германну, он тоже к ней неравнодушен. Это не устраивает Сен-Жермена. Ревность вынуждает мага стать соперником Германна в карточной игре — своего же соперника в любви. А мстительность заставляет его явиться через зеркало-портал в сумасшедший дом вместе с Графиней и заняться с ней любовью в присутствии инженера, чтобы доказать последнему, что это его женщина, его собственность!

Но разве дьявол способен навсегда подчинить себе женское сердце? Графиня своевольна! Как Елена Прекрасная, которая, будучи женой могущественного царя Спарты Менелая, влюбилась в смазливого царевича из Трои, Париса. Поэтому Графиня и награждает прощальным поцелуем инженера. А темный маг, подчиняющий себе игру, время и пространство, оказывается невластным над новым чувством Графини. Вероломное торжество над Германном оборачивается для Сен-Жермена поражением: в этом любовном треугольнике Мисс Азарт предпочла не сторону чародея.

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Формула постановки: азартный игрок — попадание в лапы дьявола — попытка спасения через любовь. Кстати, Лиза пришла навестить Германна в сумасшедший дом, но поняла, что ничем не сможет ему помочь.

Графиня — центральный персонаж балета, связывающий всех героев этой мистико-эротической постановки. А поскольку на первом плане здесь любовный треугольник, то линия с замужеством Лизы вообще осталась за скобками этой истории.

Неожиданная трактовка пушкинской повести.

Я бы на месте постановщика сделал стержневую сюжетную линию балета более внятной: она размыта множеством действий второстепенных персонажей.