"Я – огонь, он – вода". Екатерина Кухар поделилась тайной своего семейного благополучия

Балерина считает, что причиной успеха ее семьи является баланс между инь и ян.

В интервью журналу Фокус прима-балерина Национальной оперы, судья "Танців з зірками", глава Киевского государственного хореографического колледжа Екатерина Кухар рассказала о секрете ее семейного счастья. Уже 12 лет она живет в счастливом браке с премьером Национальной оперы и продюсером Александром Стояновым. У них двое детей. Екатерина поведала, почему считает их семью гармоничной.

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"Каждый приходит в мир со своим предназначением. Найти вторую половинку, обрести гармонию — внешнюю и внутреннюю — самая важная цель для каждого. Если это случилось — ты счастлив! Когда 12 лет в браке, уже не задаешь себе вопрос, любишь или нет. Мой муж — часть меня. Как часть тела. Вроде бы она существует отдельно, но она — твоя! Часть сердца. Это мои руки, которые многое за меня делают. Это часть моего мозга, который принимает за меня решения, особенно финансовые. Мой женский мозг может только тратить [смеется]. Спина, которая, бывает, носит меня и в прямом, и в переносном смысле, и на сцене, и в жизни. С Сашей сложно поругаться. Я – огонь, он – вода. Когда в семье – две спички – это взрывоопасно. А у нас баланс между инь и ян", — объяснила она Фокусу.

Полную версию интервью читайте здесь.

Кстати, недавно Фокус побывал на премьере мистико-эротического балета Раду Поклитару по "Пиковой даме" Александра Пушкина, в котором совершенно другой сюжет.