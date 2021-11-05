"Я – вогонь, він – вода". Катерина Кухар поділилася таємницею свого сімейного благополуччя

Балерина вважає, що причиною успіху її сім'ї є баланс між інь та ян.

В інтерв'ю журналу Фокус прима-балерина Національної опери, суддя "Танців із зірками", голова Київського державного хореографічного коледжу Катерина Кухар розповіла про секрет її сімейного щастя. Уже 12 років вона живе в щасливому шлюбі з прем'єром Національної опери та продюсером Олександром Стояновим. У них двоє дітей. Катерина розповіла, чому вважає їхню родину гармонійною.

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"Кожен приходить у світ зі своїм призначенням. Знайти другу половинку, знайти гармонію — зовнішню і внутрішню — найважливіша мета для кожного. Якщо це трапилося — ти щасливий! Коли 12 років у шлюбі, уже не ставиш собі запитання, любиш чи ні. Мій чоловік — частина мене. Як частина тіла. Начебто вона існує окремо, але вона — твоя! Частина серця. Це мої руки, які багато за мене роблять. Це частина мого мозку, який приймає за мене рішення, особливо фінансові. Мій жіночий мозок може тільки витрачати [сміється]. Спина, яка, буває, носить мене і в прямому, і в переносному значенні, і на сцені, і в житті. Із Сашею складно посваритися. Коли в сім'ї два сірники – це вибухонебезпечно. А в нас баланс між інь та ян", — пояснила вона Фокусу.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

До речі, нещодавно Фокус побував на прем'єрі містико-еротичного балету Раду Поклітару за "Піковою дамою" Олександра Пушкіна, у якому зовсім інший сюжет.