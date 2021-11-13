В "Игру в кальмара" заложили бомбу – мощный антирелигиозный вектор. Но не без надежды

В этом мире нет Бога, подчеркивает автор – режиссер и сценарист Хван Дон Хек, зато есть, где разгуляться дьяволу.

В молитве "Отче наш" шестая строчка — "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим", однако здесь о прощении не может быть и речи — религиозные мотивы в ленте показаны гротескно (кстати, об адаптации для Запада: христианские молитвы в фильме звучат, а буддийские мантры — нет).

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Утративший веру пастор начинает истово молиться, но не избегает гибели. Одна из девушек — падчерица священника, но конфликт, который произошел у нее с ним, и привел ее сюда.

Вербовщика в черном костюме и галстуке главный герой Сон Ки Хун поначалу принимает за христианского проповедника. "Я убежденный буддист", — начинает он, но парень всего лишь предложил сыграть на деньги. Ставка приличная. Герой проигрывает. Но вербовщик, напоминающий представителя протестантской церкви, "великодушно" заменяет ее пощечиной. Еще один проигрыш, еще: игроман вынужден всякий раз "подставлять вторую щеку". Однако когда Сон Ки Хун выигрывает и радостно кричит: "Дай я тебе врежу!", вербовщик не подставляет свою щеку, а расплачивается деньгами, как договорено.

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И хотя религиозных мотивов явно не видно в самой Конторе (в фильме намекают, что подобные игровые аттракционы есть в разных странах), эта организация напоминает секту: беспрекословное подчинение Распорядителю, мгновенное выполнение любых, в том числе самых изуверских приказов. За нарушение порядка с охранниками поступают так же безжалостно, как с игроками. Мы не знаем, какие резоны двигают надзирателями, чтобы участвовать в массовых убийствах. Пока это терра инкогнита. Вероятно, это станет известно во втором сезоне.

Формула "Игры в кальмара": должник — игра — смерть (оцененная в денежном эквиваленте). Если не физическая, то духовная. Единственное, что есть доброго в этой картине, — это глаза Сон Ки Хуна, в роли которого снялся известный южнокорейский актер Ли Джон-джэ.

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Они не устают сопереживать другим людям в самых патовых ситуациях, а Сон Ки Хун не утратил сердечности.

Когда главный антагонист сериала заключает пари с Сон Ки Хуном: придет ли в течение получаса помощь бомжу, лежащему прямо на снегу. Антагонист настаивает, что доброта в этом мире не имеет спроса. Но он проигрывает спор: сериал оставляет надежду.

Главный герой эмигрирует в США, но потом все-таки решает вернуться. Открытый финал и невероятная популярность сериала (при бюджете в $21 млн "Кальмар"он уже заработал почти $1 млрд ) недвузначно сигнализируют: второму сезону быть!

Полный аналитический разбор сериала здесь.