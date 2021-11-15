Раскроем причину, почему участников соревнования в "Игре в кальмара" жестоко убивают

Участники Игры (вместе со зрителями) задаются вопросом: "Почему организаторы нас убивают? За что?" Но как может банкир относиться к должнику? Он его ненавидит. Так же относятся к игрокам состоятельные организаторы.

По сюжету южнокорейского сериала "Игра в кальмара" 456 должников попадают в некое закрытое место, где им предлагают сыграть в Игру. В реале оказывается, что это шесть детских игр, где "выбывших" расстреливают. На кону — 45,6 млрд южнокорейских вон ($38,5 млн). Соответственно, одна жизнь стоит 100 млн вон ($84 тыс.). После гибели каждой жертвы в прозрачный шар в форме свиньи-копилки под потолком всякий раз вбрасывается эта сумма в виде пачек денег. Это денежное "солнце", подсвеченное желтым светом, находится над игроками постоянно, чтобы мотивировать их на борьбу.

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Режиссер сериала Хван Дон Хек признался, что на написание сценария его вдохновили жестокие манги (японские комиксы), по которым были сняты фильмы и сериалы. Это фантастическая "Королевская битва" (2000), где школьники-бунтовщики ссылаются на остров, на котором вынуждены убивать друг друга, чтобы выжить. "Игра лжецов" (2005), где участники игры пытаются за $1 млн обмануть друг друга или украсть деньги. И манга "Кайдзи" (1996 — по сей день идет продолжение), где игроман, погрязший в долгах, попадает на корабль со смертельным шоу, в котором победитель срывает огромный куш.

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Хван удачно соединил их в свою "Игру в кальмара", привнеся много оригинального, но главное — социальную основу. Причем сценарий написан им был как раз в период 2008–2009 годов, когда бушевал мировой финансовый кризис, порожденный невозвратом долгов. Возможно, по этой причине фильм тогда не запустили, а режиссер даже вынужден был продать ноутбук за $700, чтобы расплатиться с собственными долгами.

Здесь действуют не школьники, а взрослые — от 20 до 70 лет. У них нет никаких грез о Багамах, они элементарно пытаются свести концы с концами, поддержать родителей, растить детей, но все равно "попадают" на огромные суммы. Эта тема близка любому человеку, хоть с Запада, хоть с Востока, которого постоянно заставляют нервничать маленькие или большие кредиты. Ведь сегодня и вся украинская Сеть заполнена рекламой компаний по микрокредитованию.

Участники Игры (вместе со зрителями) задаются вопросом: "Почему организаторы так с нами? За что нас убивают?"

Но как может банкир относиться к должнику? Он его ненавидит. Так же относятся к игрокам состоятельные организаторы. Но дают им ничтожный шанс на выживание — заодно те развлекут скучающих богачей.

Здесь подробный разбор сериала "Игра в кальмара".