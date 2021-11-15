Раскроем причину, почему участников соревнования в "Игре в кальмара" жестоко убивают
Участники Игры (вместе со зрителями) задаются вопросом: "Почему организаторы нас убивают? За что?" Но как может банкир относиться к должнику? Он его ненавидит. Так же относятся к игрокам состоятельные организаторы.
По сюжету южнокорейского сериала "Игра в кальмара" 456 должников попадают в некое закрытое место, где им предлагают сыграть в Игру. В реале оказывается, что это шесть детских игр, где "выбывших" расстреливают. На кону — 45,6 млрд южнокорейских вон ($38,5 млн). Соответственно, одна жизнь стоит 100 млн вон ($84 тыс.). После гибели каждой жертвы в прозрачный шар в форме свиньи-копилки под потолком всякий раз вбрасывается эта сумма в виде пачек денег. Это денежное "солнце", подсвеченное желтым светом, находится над игроками постоянно, чтобы мотивировать их на борьбу.
Режиссер сериала Хван Дон Хек признался, что на написание сценария его вдохновили жестокие манги (японские комиксы), по которым были сняты фильмы и сериалы. Это фантастическая "Королевская битва" (2000), где школьники-бунтовщики ссылаются на остров, на котором вынуждены убивать друг друга, чтобы выжить. "Игра лжецов" (2005), где участники игры пытаются за $1 млн обмануть друг друга или украсть деньги. И манга "Кайдзи" (1996 — по сей день идет продолжение), где игроман, погрязший в долгах, попадает на корабль со смертельным шоу, в котором победитель срывает огромный куш.Важно
Хван удачно соединил их в свою "Игру в кальмара", привнеся много оригинального, но главное — социальную основу. Причем сценарий написан им был как раз в период 2008–2009 годов, когда бушевал мировой финансовый кризис, порожденный невозвратом долгов. Возможно, по этой причине фильм тогда не запустили, а режиссер даже вынужден был продать ноутбук за $700, чтобы расплатиться с собственными долгами.
Здесь действуют не школьники, а взрослые — от 20 до 70 лет. У них нет никаких грез о Багамах, они элементарно пытаются свести концы с концами, поддержать родителей, растить детей, но все равно "попадают" на огромные суммы. Эта тема близка любому человеку, хоть с Запада, хоть с Востока, которого постоянно заставляют нервничать маленькие или большие кредиты. Ведь сегодня и вся украинская Сеть заполнена рекламой компаний по микрокредитованию.
Участники Игры (вместе со зрителями) задаются вопросом: "Почему организаторы так с нами? За что нас убивают?"
Но как может банкир относиться к должнику? Он его ненавидит. Так же относятся к игрокам состоятельные организаторы. Но дают им ничтожный шанс на выживание — заодно те развлекут скучающих богачей.