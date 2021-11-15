Розкриємо причину, чому учасників змагання в "Грі в кальмара" жорстоко вбивають

Учасники Гри (разом із глядачами) запитують: "Чому організатори нас eбивають? За що?" Але як може банкір ставитись до боржника? Він його ненавидить. Так само ставляться до гравців заможні організатори.

За сюжетом південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" 456 боржників потрапляють до якогось закритого місця, де їм пропонують зіграти в гру. У реалі виявляється, що це шість дитячих ігор, де "вибулих" розстрілюють. На кону — 45,6 млрд південнокорейських вон ($38,5 млн). Відповідно, одне життя коштує 100 млн вон ($84 тис.). Після загибелі кожної жертви в прозору кулю у формі свині-скарбнички під стелею щоразу вкидається ця сума у вигляді пачок грошей. Це грошове "сонце", що підсвічується жовтим світлом, розташоване над гравцями постійно, щоб мотивувати їх на боротьбу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Режисер серіалу Хван Дон Хьок зізнався, що на написання сценарію його надихнули жорстокі манги (японські комікси), за якими було знято фільми та серіали. Це фантастична "Королівська битва" (2000), де школярі-бунтівники посилаються на острів, на якому змушені вбивати один одного, щоби вижити. "Гра брехунів" (2005), де учасники гри намагаються за $1 млн обдурити одне одного або вкрасти гроші. І манга "Кайдзі" (1996 — донині триває продовження), де ігроман у боргах потрапляє на корабель зі смертельним шоу, в якому переможець зриває величезний куш.

Важливо

"Гра в кальмара" для бізнесу: вижити в Києві за будь-яку ціну

Хван вдало поєднав їх у свою "Гру в кальмара", додавши багато оригінального, але головне — соціальну основу. Причому сценарій написаний ним був якраз у період 2008–2009 років, коли вирувала світова фінансова криза, породжена неповерненням боргів. Можливо, тому фільм тоді не запустили, а режисер навіть змушений був продати ноутбук за $700, щоб розплатитися з власними боргами.

Тут діють не школярі, а дорослі – від 20 до 70 років. У них немає жодних мрій про Багами, вони просто намагаються звести кінці з кінцями, підтримати батьків, ростити дітей, але все одно "попадають" на величезні суми. Ця тема близька будь-якій людині, хоч із Заходу, хоч із Сходу, яку постійно змушують нервувати маленькі чи великі кредити. Адже сьогодні й уся українська мережа заповнена рекламою компаній із мікрокредитування.

Учасники Гри (разом із глядачами) запитують: "Чому організатори так із нами? За що нас убивають?"

Але як може банкір ставитись до боржника? Він його ненавидить. Так само ставляться до гравців заможні організатори. Але дають їм нікчемний шанс на виживання — заразом ті розважать багатіїв, які нудьгують.

Тут докладний розбір серіалу "Гра в кальмара".