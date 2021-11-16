HBO анонсировал специальный эпизод "Гарри Поттера" (видео)

В эпизоде, посвященном 20-летию годовщины поттерианы, участие примут актеры, снимавшиеся в саге. Среди них — Эмма Уотсон, Руперт Грин и Гэри Олдмен.

В HBO решили обрадовать поттерианцев новым специальным эпизодом. Предполагается, что выйдет Гарри Поттер-2022 году 1 января. Об этом сообщает HBO на своей странице в Facebook.

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Новый эпизод получил название "20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс".

Гарри Поттер-2022: кто будет играть?

В Гарри Поттер-2022, как утверждают представители HBO, главную роль сыграет Дэниел Рэдклифф. Также анонсировано участие актеров, которые прежде снимались в фильмах о знаменитом волшебнике, в т.ч. Эммы Уотсон и Руперта Гринта. В числе других актеров: Гелен Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман, Робби Колтрейн и др.

HBO сообщил о том, что к работе над фильмом имеет отношение режиссер Крис Коламбус, однако не уточняется, будет ли он главным режиссером фильма или ему отводится роль ассистента.

Ранее Фокус сообщал, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала первую детскую книгу после знаменитой поттерианы. Книга, получившая название "Рождественский поросенок", повествует историю мальчика Джека и его игрушки.

В конце сентября в эдинбургском кафе произошел пожар. В нем чудом уцелел стол, за которым Роулинг писала книги о Гарри Поттере. В 90-х годах ее часто можно было видеть сидящей за антикварным деревянным столом в кафе The Elephant House.