HBO анонсував спеціальний епізод "Гаррі Поттера" (відео)

В епізоді, присвяченому 20-річчю річниці поттеріани, візьмуть участь актори, які знімалися в сазі. Серед них – Емма Вотсон, Руперт Грінт та Гері Олдмен.

У HBO вирішили потішити потеріанців новим спеціальним епізодом. Передбачається, що вийде Гаррі Поттер-2022 1 січня. Про це повідомляє HBO на своїй сторінці у Facebook.

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Новий епізод отримав назву "20-та річниця Гаррі Поттера: Повернення до Гоґвортсу".

Гаррі Поттер-2022: хто гратиме?

У Гаррі Поттер-2022, як стверджують представники HBO, головну роль зіграє Денієл Редкліфф. Також анонсовано участь акторів, які насамперед знімалися у фільмах про знаменитого чарівника, зокрема Емми Вотсон та Руперта Грінта. Серед інших акторів: Гелен Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та інші.

HBO повідомив про те, що до роботи над фільмом має відношення режисер Кріс Коламбус, проте не уточнюється, чи він буде головним режисером фільму, чи йому відводиться роль асистента.

Раніше Фокус повідомляв, що автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала першу дитячу книгу після знаменитої поттеріани. Книга, що отримала назву "Різдвяне порося", оповідає історію хлопчика Джека та його іграшки.

Наприкінці вересня в единбурзькому кафе сталася пожежа. У ньому дивом уцілів стіл, за яким Роулінг писала книги про Гаррі Поттера. У 90-х роках її часто можна було бачити за антикварним дерев'яним столом у кафе The Elephant House.