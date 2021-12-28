Определены лучшие фото украинцев-путешественников 2021 года (фоторепортаж)

Известно, что победителям конкурса стали 11 украинцев, а самому младшему участнику всего 6 лет.

Обнародованы имена победителей конкурса "Путешественник-фотограф года 2021". В ходе конкурса были награждены участники в 11 номинациях. Всего в данном конкурсе участвовало более 370 фотографов со всей Украины, а жюри оценили более 700 фотографий, сообщается на сайте сообщества voyagemakers, которое и организовало такой конкурс.

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Абсолютным победителем конкурса стал Александр Хохоля. Кроме того, среди номинаций были "Молодой путешественник-фотограф возрастом до 14 лет", "Молодой путешественник фотограф возрастом 14-18 лет", где победу одержали Петренко Максим и Телепан Ольга соответственно.

[ + – ] Фотография победителя конкурса

В номинации "Пейзажи и приключения" победила Vihasta Nadja, а в номинации "Живой мир" — Шишко Александр. Вишневский Николай стал лучшим в номинации "Люди и их истории".

[ + – ] Победитель в номинации "Пейзажи и приключения"

Также в номинации "Попал в цель" победителем стал Коровий Игорь, а в номинации "Зеленая планета" — Рыжко Юрий.

Кроме того, были номинации "Иконы путешествий", "И странствовал", где лучшими стали Иващук Сергей и Ольга Калинчук

[ + – ] Победитель в номинации "И странствовал"

Климович Игорь стал лучшим в номинации "Приз зрительских симпатий".

[ + – ] Победитель в номинации "Приз зрительских симпатий"

Сообщается, что самому молодому участнику конкурса было всего 6 лет.

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