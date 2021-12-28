Визначено найкращі фото українців-мандрівників 2021 року (фоторепортаж)

Відомо, що переможцями конкурсу стали 11 українців, а наймолодшому учаснику лише 6 років.

Оприлюднено імена переможців конкурсу "Мандрівник-фотограф року 2021". У процесі конкурсу було нагороджено учасників в 11 номінаціях. Загалом у цьому конкурсі взяло участь понад 370 фотографів з усієї України, а журі оцінили понад 700 фото, повідомляється на сайті спільноти voyagemakers, яка й організувала такий конкурс.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

Абсолютним переможцем конкурсу став Олександр Хохол. Крім того, серед номінацій були "Молодий мандрівник-фотограф віком до 14 років", "Молодий мандрівник фотограф віком 14-18 років", де перемогу здобули Петренко Максим і Телепан Ольга відповідно.

[ + – ] Фотографія переможця конкурсу

У номінації "Пейзажі та пригоди" перемогла Vihasta Nadja, а в номінації "Живий світ" — Шишко Олександр. Вишневський Микола став найкращим у номінації "Люди та їхні історії".

[ + – ] Переможець у номінації "Пейзажі та пригоди"

Також у номінації "Потрапив у ціль" переможцем став Коровій Ігор, а в номінації "Зелена планета" — Рижко Юрій.

Крім того, були номінації "Ікони подорожей", "І мандрував", де найкращими стали Іващук Сергій та Ольга Калинчук.

[ + – ] Переможець у номінації "І мандрував"

Климович Ігор став найкращим у номінації "Приз глядацьких симпатій".

[ + – ] Переможець у номінації "Приз глядацьких симпатій"

Повідомляється, що наймолодшому учаснику конкурсу було лише 6 років.

Раніше ми повідомляли, що 14-річний українець Артем Фесько став переможцем шоу талантів, співаючи арію з блокбастера "П'ятий елемент".

У Netflix відреагували на занепокоєння українців щодо скандалу із серіалом "Емілі в Парижі" та пообіцяли надалі бути в тіснішому контакті, щоб такого не траплялося.