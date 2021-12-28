Визначено найкращі фото українців-мандрівників 2021 року (фоторепортаж)
Відомо, що переможцями конкурсу стали 11 українців, а наймолодшому учаснику лише 6 років.
Оприлюднено імена переможців конкурсу "Мандрівник-фотограф року 2021". У процесі конкурсу було нагороджено учасників в 11 номінаціях. Загалом у цьому конкурсі взяло участь понад 370 фотографів з усієї України, а журі оцінили понад 700 фото, повідомляється на сайті спільноти voyagemakers, яка й організувала такий конкурс.
Абсолютним переможцем конкурсу став Олександр Хохол. Крім того, серед номінацій були "Молодий мандрівник-фотограф віком до 14 років", "Молодий мандрівник фотограф віком 14-18 років", де перемогу здобули Петренко Максим і Телепан Ольга відповідно.
У номінації "Пейзажі та пригоди" перемогла Vihasta Nadja, а в номінації "Живий світ" — Шишко Олександр. Вишневський Микола став найкращим у номінації "Люди та їхні історії".
Також у номінації "Потрапив у ціль" переможцем став Коровій Ігор, а в номінації "Зелена планета" — Рижко Юрій.
Крім того, були номінації "Ікони подорожей", "І мандрував", де найкращими стали Іващук Сергій та Ольга Калинчук.
Климович Ігор став найкращим у номінації "Приз глядацьких симпатій".
Повідомляється, що наймолодшому учаснику конкурсу було лише 6 років.
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