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"Он у меня не первый". Взрослые шутки Поляковой, девушка с мотором и светящиеся роботы. Обзор новогодних шоу в Киеве

Константин Рылев
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Новая Снежная королева, новогоднее шоу, дворец Украина
Санту в мюзикле "Новая Снежная королева" сыграл актер Владимир Горянский

Корреспондент Фокуса посетил новогодние шоу в Киеве и пришел к выводу: столица Украины все больше использует приемы Голливуда, а Санта Клаусы теперь – пленники виртуала.

Подводя итоги в обзоре новогодних шоу столицы, можно сделать вывод, что некоторые из них были сделаны достаточно революционно. В первую очередь это мюзикл "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой во Дворце "Украина".

"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина": по голливудским лекалам

Мюзикл — это, конечно, громко сказано, потому что песен для этого шоу композитор Дмитрий Саратский написал всего четыре, но в целом представление удалось, потому что впервые в украинской практике были использованы все голливудские и бродвейские ингредиенты для такого рода зрелища.

В центре действия продюсера Сергея Пермана – звезда, а не просто "некий" артист. Королева Ночи вполне естественно переквалифицировалась в Снежную. Причем авторы "Квартала 95", а именно они являются сценаристами, уместно и не без иронии адаптировали образ Оли Поляковой из одной королевы в другую, оставив суть типажа артистки: разбитную, уверенную в себе женщину. Но не свою в доску, как обычно, а понизив градус ее темперамента – Снежная королева все-таки.

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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"
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оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
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оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
оля полякова, "Нова Cнігова королева", новогоднее шоу, новогоднее представление, шоу во дворце украина, дворец украина, мюзикл снежная королева, украинский мюзикл, новый год
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Костюм, конечно, довершил превращение: накидка в морозных узорах и огромная голубая корона с торчащими вверх "готическими" сосульками. И Кай был под стать – "фабрикант" Михаил Соколовский в продвинутом футуристическом наряде серебряного цвета. При первой же встрече главных героев на сцене проявился взрослый юмор "квартальцев", когда Полякова-Королева заявила парнишке: "Хочу, чтобы ты знал: ты у меня уже не первый Кай". Реплика вызвала смех родителей в зале. А вот когда Снежная королева рассказала, что в детстве она была "отмороженной" — хохотали дети.

Этот прием впервые ввели в голливудском мультфильме "Шрек": давать юмор для всех возрастных категорий.

Герду превратили из подруги Кая в его бабушку – в розовых колготах, очках и с копной желтых волос на голове. В таком неузнаваемом виде пребывал танцор и певец Дима Коляденко. Бабушка не разбиралась в тик-токе и инстаграме, поэтому постоянно теряла связь с Каем, пропадающим в просторах соцсетей.

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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой
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Там же в виртуале был "спрятан" стильный Санта – в длинном красном пальто и жилетке: он был явно британцем, а не норвежцем. Сыграл Санту актер Владимир Горянский. Его герой страдал таким модным нынче "синдромом самозванца": мол, сегодня Санта не нужен детям, сидящим в тик-токе. В этом его убедила злая Снежная королева. Но Кай вытащил Санту из экзистенциальной ямы: не без помощи бабушки, компьютерная грамотность которой постоянно росла по ходу действа. Да и Королева ближе к финалу оказалась не такой злой.

Огромным плюсом шоу стало выступление светодиодной танцевальной группы из Днепра Light Balance, которая не только в Украине выходила в финалы талант-шоу, но и порвала в 2017 году шоу America's Got Talent в США. Роботы с зелеными квадратными головами с ранцами за спинами, из ниоткуда возникающие и пропадающие в никуда, вызвали единодушный восторг публики.

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Светодиодная танцевальная группа Light Balance (Днепр)
Светодиодная танцевальная группа, Light Balance, Light Balance роботы, Light Balance Днепр
Светодиодная танцевальная группа Light Balance (Днепр)
Светодиодная танцевальная группа, Light Balance, Light Balance роботы, Light Balance Днепр
Светодиодная танцевальная группа Light Balance (Днепр)
Светодиодная танцевальная группа, Light Balance, Light Balance роботы, Light Balance Днепр
Светодиодная танцевальная группа, Light Balance, Light Balance роботы, Light Balance Днепр
Светодиодная танцевальная группа, Light Balance, Light Balance роботы, Light Balance Днепр

Интерактив: новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ

На ВДНХ шло и другое мощное новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" постановщика Константина Томильченко и Александра Братковского, чьи "Вартові мрій" когда-то стали настоящим прорывом как соединение хореографического искусства и 3D-кино.

Музыка была написана Mozgi Studio: Алексеем Потапенко (Потап), Ингой и Владимиром Караглык.

В "Кибер Санте" упор делался на интерактивное общение с аудиторией. По сюжету Санта, без которого невозможна встреча Нового года, пропал в Сети. Действие разворачивалось на трех сценах: городская площадь, замок помощников Санты, виртуальная реальность "Антигравити", куда провалился Мальчик в поисках Санты. Авторы отказались от обычного зала с традиционной рассадкой, здесь зрители перемещались между тремя сценами и активно участвовали в представлении.

Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ
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Помощник Санты в гуцульском наряде искал мальчика Марка, к которому Санта обратился за помощью, пропав в виртуале. Зрители помогали в поисках: подталкивали велосипед Помощника Санты, показывали, где сейчас находится мальчик; воспроизводили мелодию на колокольчиках – это был спасительный звонок Санте.

Пик шоу, когда Марк падал в виртуальную реальность: публика видела на экране воду, в которой мальчик барахтался, а потом она мгновенно замерзала, и другие интересные эффекты.

Что дала интерактивность? Маленькие зрители 6+ были в эйфории от того, что лично участвовали в представлении и чувствовали себя причастными к миссии спасения. Однако это же сократило возможности постановщиков сделать больше неожиданных ходов, как в шоу "Вартові мрій", где 3D-кино и реальные сценические номера пересекались самым непредсказуемым образом.

Балет "Щелкунчик" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым в "Октябрьском"

Отмечу одну классическую балетную постановку – балет "Щелкунчик" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым, которую в новогодние дни показывали в "Октябрьском" дворце.

Честно говоря, я ничего не ждал от этого спектакля, потому, что видел его прежде в Театре оперы и балета для детей. Тогда мне все это показалось скучноватым. Иное дело "Щелкунчик" Раду Поклитару – шоу, где те же Крысы были в потрясных костюмах с серыми страшными головами.

Но в спектакле в исполнении Кухар-Стоянова меня поразили темп и синхронность действа – они были бесподобны. Ты словно бы видел шестеренки механизма детских часов сквозь прозрачный корпус – настолько все было единым и целостным зрелищем.

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Магия высокого исполнительского мастерства действовала в зале на всех зрителей: и на маленьких, и на больших

Эта магия высокого исполнительского мастерства действовала в зале на всех зрителей: и на маленьких, и на больших. Мари в исполнении Екатерины Кухар была (выражение из дневника Ильи Ильфа) "девушкой с мотором": просто излучала энергию. И Щелкунчик-Стоянов тоже был под стать партнерше: они буквально парили в воздухе половину представления.

Так что, если соберетесь когда-нибудь на "Щелкунчика", ступайте не в детские театры, а на исполнителей экстра-класса: для впечатления от спектакля, задуманного Петром Чайковским, это имеет решающее значение.