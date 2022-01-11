"Он у меня не первый". Взрослые шутки Поляковой, девушка с мотором и светящиеся роботы. Обзор новогодних шоу в Киеве

Корреспондент Фокуса посетил новогодние шоу в Киеве и пришел к выводу: столица Украины все больше использует приемы Голливуда, а Санта Клаусы теперь – пленники виртуала.

Подводя итоги в обзоре новогодних шоу столицы, можно сделать вывод, что некоторые из них были сделаны достаточно революционно. В первую очередь это мюзикл "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой во Дворце "Украина".

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"Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина": по голливудским лекалам

Мюзикл — это, конечно, громко сказано, потому что песен для этого шоу композитор Дмитрий Саратский написал всего четыре, но в целом представление удалось, потому что впервые в украинской практике были использованы все голливудские и бродвейские ингредиенты для такого рода зрелища.

В центре действия продюсера Сергея Пермана – звезда, а не просто "некий" артист. Королева Ночи вполне естественно переквалифицировалась в Снежную. Причем авторы "Квартала 95", а именно они являются сценаристами, уместно и не без иронии адаптировали образ Оли Поляковой из одной королевы в другую, оставив суть типажа артистки: разбитную, уверенную в себе женщину. Но не свою в доску, как обычно, а понизив градус ее темперамента – Снежная королева все-таки.

[ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина" [ + – ] "Нова Cнігова королева" во Дворце "Украина"

Костюм, конечно, довершил превращение: накидка в морозных узорах и огромная голубая корона с торчащими вверх "готическими" сосульками. И Кай был под стать – "фабрикант" Михаил Соколовский в продвинутом футуристическом наряде серебряного цвета. При первой же встрече главных героев на сцене проявился взрослый юмор "квартальцев", когда Полякова-Королева заявила парнишке: "Хочу, чтобы ты знал: ты у меня уже не первый Кай". Реплика вызвала смех родителей в зале. А вот когда Снежная королева рассказала, что в детстве она была "отмороженной" — хохотали дети.

Этот прием впервые ввели в голливудском мультфильме "Шрек": давать юмор для всех возрастных категорий.

Герду превратили из подруги Кая в его бабушку – в розовых колготах, очках и с копной желтых волос на голове. В таком неузнаваемом виде пребывал танцор и певец Дима Коляденко. Бабушка не разбиралась в тик-токе и инстаграме, поэтому постоянно теряла связь с Каем, пропадающим в просторах соцсетей.

[ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой [ + – ] Шоу "Нова Cнігова королева" с Олей Поляковой

Там же в виртуале был "спрятан" стильный Санта – в длинном красном пальто и жилетке: он был явно британцем, а не норвежцем. Сыграл Санту актер Владимир Горянский. Его герой страдал таким модным нынче "синдромом самозванца": мол, сегодня Санта не нужен детям, сидящим в тик-токе. В этом его убедила злая Снежная королева. Но Кай вытащил Санту из экзистенциальной ямы: не без помощи бабушки, компьютерная грамотность которой постоянно росла по ходу действа. Да и Королева ближе к финалу оказалась не такой злой.

Огромным плюсом шоу стало выступление светодиодной танцевальной группы из Днепра Light Balance, которая не только в Украине выходила в финалы талант-шоу, но и порвала в 2017 году шоу America's Got Talent в США. Роботы с зелеными квадратными головами с ранцами за спинами, из ниоткуда возникающие и пропадающие в никуда, вызвали единодушный восторг публики.

[ + – ] Светодиодная танцевальная группа Light Balance (Днепр) [ + – ] Светодиодная танцевальная группа Light Balance (Днепр) [ + – ] Светодиодная танцевальная группа Light Balance (Днепр)

Интерактив: новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ

На ВДНХ шло и другое мощное новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" постановщика Константина Томильченко и Александра Братковского, чьи "Вартові мрій" когда-то стали настоящим прорывом как соединение хореографического искусства и 3D-кино.

Музыка была написана Mozgi Studio: Алексеем Потапенко (Потап), Ингой и Владимиром Караглык.

В "Кибер Санте" упор делался на интерактивное общение с аудиторией. По сюжету Санта, без которого невозможна встреча Нового года, пропал в Сети. Действие разворачивалось на трех сценах: городская площадь, замок помощников Санты, виртуальная реальность "Антигравити", куда провалился Мальчик в поисках Санты. Авторы отказались от обычного зала с традиционной рассадкой, здесь зрители перемещались между тремя сценами и активно участвовали в представлении.

[ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ [ + – ] Новогоднее шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНХ

Помощник Санты в гуцульском наряде искал мальчика Марка, к которому Санта обратился за помощью, пропав в виртуале. Зрители помогали в поисках: подталкивали велосипед Помощника Санты, показывали, где сейчас находится мальчик; воспроизводили мелодию на колокольчиках – это был спасительный звонок Санте.

Пик шоу, когда Марк падал в виртуальную реальность: публика видела на экране воду, в которой мальчик барахтался, а потом она мгновенно замерзала, и другие интересные эффекты.

Что дала интерактивность? Маленькие зрители 6+ были в эйфории от того, что лично участвовали в представлении и чувствовали себя причастными к миссии спасения. Однако это же сократило возможности постановщиков сделать больше неожиданных ходов, как в шоу "Вартові мрій", где 3D-кино и реальные сценические номера пересекались самым непредсказуемым образом.

Балет "Щелкунчик" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым в "Октябрьском"

Отмечу одну классическую балетную постановку – балет "Щелкунчик" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым, которую в новогодние дни показывали в "Октябрьском" дворце.

Честно говоря, я ничего не ждал от этого спектакля, потому, что видел его прежде в Театре оперы и балета для детей. Тогда мне все это показалось скучноватым. Иное дело "Щелкунчик" Раду Поклитару – шоу, где те же Крысы были в потрясных костюмах с серыми страшными головами.

Но в спектакле в исполнении Кухар-Стоянова меня поразили темп и синхронность действа – они были бесподобны. Ты словно бы видел шестеренки механизма детских часов сквозь прозрачный корпус – настолько все было единым и целостным зрелищем.

[ + – ] Магия высокого исполнительского мастерства действовала в зале на всех зрителей: и на маленьких, и на больших

Эта магия высокого исполнительского мастерства действовала в зале на всех зрителей: и на маленьких, и на больших. Мари в исполнении Екатерины Кухар была (выражение из дневника Ильи Ильфа) "девушкой с мотором": просто излучала энергию. И Щелкунчик-Стоянов тоже был под стать партнерше: они буквально парили в воздухе половину представления.

Так что, если соберетесь когда-нибудь на "Щелкунчика", ступайте не в детские театры, а на исполнителей экстра-класса: для впечатления от спектакля, задуманного Петром Чайковским, это имеет решающее значение.