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Дорослі жарти Полякової, Кухар – дівчина з мотором, Санта у полоні мережі. Огляд новорічних шоу в Києві (фото, відео)

Костянтин Рильов
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Нова Снігова королева, новорічне шоу, палац Україна
Санту в мюзиклі "Нова Снігова королева" зіграв актор Володимир Горянський

Кореспондент Фокусу відвідав новорічні шоу в Києві та дійшов висновку: столиця України все більше використовує прийоми Голлівуду, а Санта Клауси тепер – бранці віртуалу.

Підбиваючи підсумки в огляді новорічних шоу столиці, можна зробити висновок, що деякі з них були зроблені революційно. Насамперед це мюзикл "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою в Палаці "Україна".

"Нова Cнігова королева" в Палаці "Україна": за голлівудськими лекалами

Мюзикл — це, звичайно, голосно сказано, бо пісень для цього шоу композитор Дмитро Саратський для цього шоу написав лише чотири, але загалом уявлення склалося, бо вперше в українській практиці були використані всі голлівудські та бродвейські інгредієнти для такого видовища.

У центрі дії продюсера Сергія Пермана – зірка, а не просто артист. Королева Ночі цілком природно перекваліфікувалася на Снігову. Причому автори "Кварталу 95", а саме вони є сценаристами, доречно та не без іронії адаптували образ Олі Полякової з однієї королеви до іншої, залишивши суть типажу артистки: розбиту, впевнену в собі жінку. Але не свою в дошку, як завжди, а знизивши градус її темпераменту — Снігова королева все-таки.

"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"
"Нова Снігова королева" у Палаці "Україна"

Костюм, звичайно, довершив перетворення: накидка в морозних візерунках і величезна блакитна корона з "готичними" бурульками, що стирчать вгору. І Кай був під стать — "фабрикант" Михайло Соколовський у просунутому футуристичному вбранні сріблястого кольору. При першій зустрічі головних героїв на сцені проявився дорослий гумор "квартальців", коли Полякова-Корольова заявила хлопцеві: "Хочу, щоб ти знав: ти в мене вже не перший Кай". Репліка викликала сміх батьків у залі. А ось коли Снігова королева розповіла, що в дитинстві вона була "відмороженою" — реготали діти.

Цей прийом уперше запровадили в голлівудському мультфільмі "Шрек": давати гумор для всіх вікових категорій.

Герду перетворили з подруги Кая на його бабусю – у рожевих колготах, окулярах і з копицею жовтого волосся на голові. У такому невпізнанному вигляді перебував танцюрист і співак Діма Коляденко. Бабуся не розбиралася в тік-тоці й інстаграмі, тому постійно втрачала зв'язок з Каєм, який зникає в просторі соцмереж.

Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою
Шоу "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою

Там же у віртуалі був "захований" стильний Санта – у довгому червоному пальті та жилеті: він був явно британцем, а не норвежцем. Зіграв Санту актор Володимир Горянський. Його герой страждав на такий модний нині "синдром самозванця": мовляв, сьогодні Санта не потрібен дітям, які сидять у тік-тоці. У цьому його переконала зла Снігова королева. Але Кай витяг Санту з екзистенційної ями: не без допомоги бабусі, комп'ютерна грамотність якої постійно зростала під час дійства. Та й Королева ближче до фіналу виявилася не такою злою.

Величезним плюсом шоу став виступ світлодіодного танцювального гурту з Дніпра Light Balance, який не лише в Україні виходив у фінали талант-шоу, а й порвав у 2017 році шоу America's Got Talent у США. Роботи із зеленими квадратними головами з ранцями за спинами, які нізвідки виникають і зникають у нікуди, викликали одностайне захоплення публіки.

Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)
Світлодіодний танцювальний гурт Light Balance (Дніпро)

Інтерактив: новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ

На ВДНГ йшло й інше потужне новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" постановника Костянтина Томільченка й Олександра Братковського, чиї "Вартові мрій" колись стали справжнім проривом як поєднання хореографічного мистецтва та 3D-кіно.

Музика була написана Mozgi Studio: Олексієм Потапенком (Потап), Інгою та Володимиром Карагликом.

У "Кібер Санті" наголос робився інтерактивне спілкування з аудиторією. За сюжетом Санта, без якого неможлива зустріч Нового року, зник у мережі. Дія розгорталася на трьох сценах: міська площа, замок помічників Санти, віртуальна реальність "Антигравіті", куди провалився Хлопчик у пошуках Санти. Автори відмовилися від звичайної зали з традиційним розсадженням, тут глядачі переміщалися між трьома сценами та брали активну участь у виставі.

Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ
Новорічне шоу "Кібер Санта. Інший вимір" на ВДНГ

Помічник Санти в гуцульському вбранні шукав хлопчика Марка, до якого Санта звернувся по допомогу, зник у віртуалі. Глядачі допомагали в пошуках: підштовхували велосипед Помічника Санти, показували, де зараз хлопчик; відтворювали мелодію на дзвіночках – це був рятівний дзвінок Санті.

Пік шоу, коли Марк падав у віртуальну реальність: публіка бачила на екрані воду, у якій хлопчик борсався і яка потім миттєво замерзала, та інші цікаві ефекти.

Що дала інтерактивність? Маленькі глядачі 6+ були в ейфорії від того, що особисто брали участь у виставі та відчували себе причетними до місії порятунку. Проте це скоротило можливості постановників зробити більше несподіваних ходів, як у шоу "Вартові мрій", де 3D-кіно та реальні сценічні номери перетиналися найнепередбачуванішим чином.

Балет "Лускунчик" із Катериною Кухар і Олександром Стояновим у "Жовтневому"

Відзначу одну класичну балетну постановку – балет "Лускунчик" із Катериною Кухар і Олександром Стояновим, яку в новорічні дні показували в "Жовтневому" палаці.

Чесно кажучи, я нічого не чекав від цієї вистави, бо бачив її раніше в театрі для дітей. Тоді мені все це здалося нудним. Інша справа "Лускунчик" Раду Поклітару — шоу, де ті ж щури були в потрясних костюмах із сірими страшними головами.

Але в спектаклі у виконанні Кухар-Стоянова мене вразили темп і синхронність дійства – вони були незрівнянні. Ти ніби бачив шестерні механізму дитячого годинника крізь прозорий корпус – настільки все було єдиним і цілісним видовищем.

Важливо
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Ця магія високої виконавської майстерності діяла в залі на всіх глядачів: і на маленьких, і на великих. Марі у виконанні Катерини Кухар була (вираз із щоденника Іллі Ільфа) "дівчиною з мотором": просто випромінювала енергію. І Лускунчик-Стоянов теж був під стать партнерці: вони буквально ширяли в повітрі половину вистави.

Отже, якщо зберетеся колись на "Лускунчика", ступайте не в дитячі театри, а на виконавців екстракласу: для враження від спектаклю, задуманого Петром Чайковським, це має вирішальне значення.