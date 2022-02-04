В пустыне ОАЭ появится крупнейшая в мире скульптура из стальных бочек (фото)

Проект "Мастаба" будет релизован плямянником Христо Явашева в течении трех лет. Инсталляция высотой 150 метров и длиной 300 метров будет превышать размеры пирамиды Хеопса.

Самая большая в мире современная скульптура в виде пирамиды — "Мастаба", автором которой является американский художник-концептуалист и скульптор Христо Явашев, будет построена в 160 километрах к югу возле столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в пустыне Лива. Об этом сообщает издание издание Arch Daily.

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Проект "Мастаба" был задуман еще в 1977 году художником Христо Явашевым и его женой Жанной-Клод де Гийебон, которых уже нет в живых. Он представляет собой гигантскую пирамиду, состоящую из 410 000 разноцветных металлических бочек, которые выложены в виде мозаики в традициях исламской архитектуры. Инсталляция высотой 150 метров и длиной 300 метров будет превышать размеры Великой пирамиды в Гизе. "Мастаба" должна появится в течение трех лет после того, как ее окончательный проект получит одобрение правительства ОАЭ.

[ + – ] Проект "Мастаба", 70-е годы

[ + – ] Христо и Жанна-Клод в поисках места для создания инсталляции, февраль 1982 г.

В настоящее время подборка фотографий и эскизов пирамиды представлены на выставке, организованной Фондом музыки и искусства Абу-Даби (ADMAF) по случаю фестиваля под названием "Портрет нации II".

Ее организатором является племянник художника Владимир Явашев — он же и воплотит идею своего дяди по строительству скульптуры в пустыни. Для этого у племянника уже есть достаточно опыта, поскольку следуя примеру Христо, он занимается концептуальными проектами. В 2021 году он успешно обернул мерцающей тканью Триумфальную арку в Париже в рамках проекта L’Arc de Triomphe, Wrapped, чем удивил всех горожан и туристов.

[ + – ] "Плавающие тропы" на озере Изео, Италия 2016

Сам Христо Явашев прославился вместе со своей супругой благодаря нескольким масштабным проектам с использованием тканей. Например, в 2016 году Христо создал инсталляцию "Плавающие тропы", состоящую из 2 тысяч скрепленных между собой пластиковых кубов, обернутых в желтый нейлон. А в 2018 он установил плавающую "Мастабу" на озере Серпентайн на территории Гайд-парка в Лондоне. Однако реализовать идею грандиозной инсталляции "Мастабы" в пустыни Христо так и не удалось — он скончался в 2020 году в Нью-Йорке в возрасте 85 лет.

[ + – ] "Мастаба" на озере Серпентайн на территории Гайд-парка, Лондон 2018

Напомним, что Владимир Явашев в честь своего умершего дяди — художника Христо Явашева и его жены Жанны-Клод де Гийебон, покрыл 25 тыс. кв. метрами пластиковой упаковки Триумфальную арку в Париже. Стоимость инсталляции оценивают в более 14 млн евро.