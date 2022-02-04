У пустелі ОАЕ з'явиться найбільша у світі скульптура зі сталевих бочок (фото)

Проєкт "Мастаба" буде релізований племінником Христо Явашева протягом трьох років. Інсталяція висотою 150 метрів і довжиною 300 метрів перевищуватиме розміри піраміди Хеопса.

Найбільша у світі сучасна скульптура у вигляді піраміди — "Мастаба", автором якої є американський художник-концептуаліст і скульптор Христо Явашев, буде збудована за 160 кілометрів на південь від столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі в пустелі Ліва. Про це повідомляє видання Arch Daily.

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Проєкт "Мастаба" був задуманий ще 1977 року художником Христо Явашевим і його дружиною Жанною-Клод де Гійєбон, яких уже немає в живих. Він є гігантською пірамідою, що складається з 410 000 різнокольорових металевих бочок, які викладені у вигляді мозаїки в традиціях ісламської архітектури. Інсталяція висотою 150 метрів і довжиною 300 метрів перевищуватиме розміри Великої піраміди в Гізі. "Мастаба" має з'явитись протягом трьох років після того, як її остаточний проєкт отримає схвалення уряду ОАЕ.

[ + – ] Проєкт "Мастаба", 70-ті роки

[ + – ] Христо і Жанна-Клод у пошуках місця створення інсталяції, лютий 1982 р.

Наразі підбірка фотографій і ескізів піраміди представлена на виставці, організованій Фондом музики та мистецтва Абу-Дабі (ADMAF) з нагоди фестивалю під назвою "Портрет нації II".

Її організатором є племінник художника Володимир Явашев — він і втілить ідею свого дядька з будівництва скульптури в пустелі. Для цього племінник уже має достатньо досвіду, оскільки, наслідуючи приклад Христо, він займається концептуальними проєктами. У 2021 році він успішно обернув мерехтливою тканиною Тріумфальну арку в Парижі в межах проєкту L'Arc de Triomphe, Wrapped, чим здивував усіх городян і туристів.

[ + – ] "Плаваючі стежки" на озері Ізео, Італія 2016

Сам Христо Явашев прославився разом зі своєю дружиною завдяки декільком масштабним проєктам із використанням тканин. Наприклад, у 2016 році Христо створив інсталяцію "Плаваючі стежки", що складається з 2 тисяч скріплених між собою пластикових кубів, загорнутих у жовтий нейлон. А у 2018 році він встановив плаваючу "Мастабу" на озері Серпентайн на території Гайд-парку в Лондоні. Проте реалізувати ідею грандіозної інсталяції "Мастаба" в пустелі Христо так і не вдалося — він помер у 2020 році в Нью-Йорку у віці 85 років.

[ + – ] "Мастаба" на озері Серпентайн на території Гайд-парку, Лондон 2018

Нагадаємо, що Володимир Явашев на честь свого померлого дядька – художника Христо Явашева — та його дружини Жанни-Клод де Гійєбон покрив 25 тис. кв. метрами пластикової упаковки Тріумфальну арку в Парижі. Вартість інсталяції оцінюють у понад 14 млн євро.