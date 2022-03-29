Антивоенная работа Бэнкси собрала 81 тыс. фунтов для киевского "Охматдета" (фото)
Проект анонимного художника "Солдаты CND", который создали в 2005 году в рамках кампании за ядерное разоружение, был продан на благотворительном аукционе.
Антивоенная работа анонимного андерграундного художника Бэнкси была продана за 81 тыс. фунтов стерлингов, а все вырученные деньги пойдут детской больнице "Охматдет". Об этом пишет ВВС.
Антивоенный проект, автором которого является художник Бэнкси, был выставлен на аукционе анонимным спонсором. Эту работу под названием "Солдаты CND" андерграундный художник создал еще в 2005 году в рамках кампании за ядерное разоружение.
По данным журналистов ВВС, все вырученные средства с продажи на аукционе будут переданы киевской детской больнице "Охматдет".
"Эти деньги внесут огромную пользу в жизнь персонала, детей и их семей в ближайшие недели", — заявила одна из организаторов аукциона Шарлотта Стюарт.
По ее словам, начальные ставки за работу Бэнкси "Солдаты CND" должны были быть не менее 20 тысяч фунтов, а после "всплеска интереса" расценки за проект анонимного художника в разы выросли.
Стоит отметить, что сайт MyArtBroker.com, с помощью которого был продан шедевр, не берет комиссию за реализованные лоты, поэтому сумма в полном объеме будет перечислена киевской больнице "Охматдет".
Напомним, 24 марта в Великобритании на аукцион выставили работу анонимного художника Бэнкси. Проект "Солдаты CNN", который появился в рамках кампании за ядерное разоружение, продавали на благотворительном ресурсе MyArtBroker. Все деньги, которые будут выручены с продажы работы Бэнкси, перечислял киевской детской больнице "Охматдет".
Также сообщалось, что бывший британский футболист Дэвид Бекхэм в рамках благотворительности отдал свой Instagram-аккаунт главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. В течение суток 70 млн подписчиков звезды футбола могли смотреть за тем, как работает украинское медучреждение под обстрелами.