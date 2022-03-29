Антивоенная работа Бэнкси собрала 81 тыс. фунтов для киевского "Охматдета" (фото)

Проект анонимного художника "Солдаты CND", который создали в 2005 году в рамках кампании за ядерное разоружение, был продан на благотворительном аукционе.

Антивоенная работа анонимного андерграундного художника Бэнкси была продана за 81 тыс. фунтов стерлингов, а все вырученные деньги пойдут детской больнице "Охматдет". Об этом пишет ВВС.

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Антивоенный проект, автором которого является художник Бэнкси, был выставлен на аукционе анонимным спонсором. Эту работу под названием "Солдаты CND" андерграундный художник создал еще в 2005 году в рамках кампании за ядерное разоружение.

По данным журналистов ВВС, все вырученные средства с продажи на аукционе будут переданы киевской детской больнице "Охматдет".

"Эти деньги внесут огромную пользу в жизнь персонала, детей и их семей в ближайшие недели", — заявила одна из организаторов аукциона Шарлотта Стюарт.

По ее словам, начальные ставки за работу Бэнкси "Солдаты CND" должны были быть не менее 20 тысяч фунтов, а после "всплеска интереса" расценки за проект анонимного художника в разы выросли.

Стоит отметить, что сайт MyArtBroker.com, с помощью которого был продан шедевр, не берет комиссию за реализованные лоты, поэтому сумма в полном объеме будет перечислена киевской больнице "Охматдет".

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Напомним, 24 марта в Великобритании на аукцион выставили работу анонимного художника Бэнкси. Проект "Солдаты CNN", который появился в рамках кампании за ядерное разоружение, продавали на благотворительном ресурсе MyArtBroker. Все деньги, которые будут выручены с продажы работы Бэнкси, перечислял киевской детской больнице "Охматдет".

Также сообщалось, что бывший британский футболист Дэвид Бекхэм в рамках благотворительности отдал свой Instagram-аккаунт главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. В течение суток 70 млн подписчиков звезды футбола могли смотреть за тем, как работает украинское медучреждение под обстрелами.