Антивоєнна робота Бенксі зібрала 81 тис. фунтів для київського "Охматдиту" (фото)

Проєкт анонімного художника "Солдати CND", який створили у 2005 році в межах кампанії за ядерне роззброєння, продали на благодійному аукціоні.

Антивоєнну роботу анонімного андерграундного художника Бенксі було продано за 81 тис. фунтів стерлінгів, а всі виручені гроші підуть дитячій лікарні "Охматдит". Про це пише ВВС.

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Антивоєнний проєкт, автором якого є художник Бенксі, був виставлений на аукціоні анонімним спонсором. Цю роботу під назвою "Солдати CND" андерграундний художник створив ще 2005 року в межах кампанії за ядерне роззброєння.

За даними журналістів ВВС, всі отримані кошти з продажу на аукціоні будуть передані київській дитячій лікарні "Охматдит".

"Ці гроші внесуть величезну користь у життя персоналу, дітей і їхніх сімей найближчими тижнями", — заявила одна з організаторів аукціону Шарлотта Стюарт.

За її словами, початкові ставки за роботу Бенксі "Солдати CND" мали бути не менше 20 тисяч фунтів, а після "сплеску інтересу" розцінки за проєкт анонімного художника в рази зросли.

Варто зазначити, що сайт MyArtBroker.com, за допомогою якого продали шедевр, не бере комісію за реалізовані лоти, тому суму в повному обсязі буде перераховано київській лікарні "Охматдит".

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Нагадаємо, 24 березня у Великій Британії на аукціон виставили роботу анонімного художника Бенксі. Проєкт "Солдати CNN", що з'явився в межах кампанії за ядерне роззброєння, продавали на благодійному ресурсі MyArtBroker. Всі гроші, які будуть виручені з продажу Бенксі, перераховував київській дитячій лікарні "Охматдит".

Також повідомлялося, що колишній британський футболіст Девід Бекхем у межах благодійності віддав свій Instagram-аккаунт голові Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій. Протягом доби 70 млн підписників зірки футболу могли ознайомитися з тим, як працює українська медустанова під обстрілами.