В Театре российской армии мужчина выпал с балкона и погиб
Инцидент произошел прямо во время спектакля.
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В московском Центральном академическом театре (Театре российской армии) во время спектакля зритель выпал с балкона и погиб. В результате инцидента пострадали также другие люди. Об этом пишет Еsquire
Трагедия произошла во время юбилейного концерта российского певца, заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Прямо во время спектакля один из зрителей, не удержав равновесие, выпал насмерть с балкона театра и ранил 37-летнюю зрительницу, которую пришлось госпитализировать. Сообщается и о других жертвах среди зрителей спектакля.
По словам шансонье Сергея Трофимова, сам он узнал об инциденте, когда уже был не на сцене, а зашел за кулисы.
Ранее Фокус писал о том, что российская оперная дева Анна Нетребко, уволенная из La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы, рассказала о планах на будущее после несогласия публично осудить решение путинского режима начать полномасштабную войну в Украине.
Напомним, российский дирижер Большого театра Туган Сохиев уволился из-за несогласия с "культурой отмены" россиян по всему миру и введеные санкции.