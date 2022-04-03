В Театре российской армии мужчина выпал с балкона и погиб

Инцидент произошел прямо во время спектакля.

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В московском Центральном академическом театре (Театре российской армии) во время спектакля зритель выпал с балкона и погиб. В результате инцидента пострадали также другие люди. Об этом пишет Еsquire

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Трагедия произошла во время юбилейного концерта российского певца, заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Прямо во время спектакля один из зрителей, не удержав равновесие, выпал насмерть с балкона театра и ранил 37-летнюю зрительницу, которую пришлось госпитализировать. Сообщается и о других жертвах среди зрителей спектакля.

По словам шансонье Сергея Трофимова, сам он узнал об инциденте, когда уже был не на сцене, а зашел за кулисы.

Ранее Фокус писал о том, что российская оперная дева Анна Нетребко, уволенная из La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы, рассказала о планах на будущее после несогласия публично осудить решение путинского режима начать полномасштабную войну в Украине.

Напомним, российский дирижер Большого театра Туган Сохиев уволился из-за несогласия с "культурой отмены" россиян по всему миру и введеные санкции.