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У Театрі російської армії чоловік випав з балкону і загинув

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смерть в московському театрі, театр російської армії, чоловік випав з балкону російського театру
Фото: Скріншот | Фото ілюстративне

Інцидент стався прямо під час спектаклю.

У московському Центральному академічному театрі (Театрі російської армії) під час спектаклю глядач випав з балкону та загинув. Унаслідок інциденту також є постраждалі. Про це пише Еsquire

Трагедія сталася під час ювілейного концерту російського співака, заслуженого артиста Росії Сергія Трофімова. Прямо під час спектаклю один з глядачів, не втримавши рівновагу, випав на смерть з балкону театру та поранив 37-річну глядачку, яку довелося госпіталізувати. Повідомляється і про інші жертви серед глядачів вистави.

За словами шансоньє Сергія Трофімова, сам він дізнався про інцидент, коли вже був не на сцені, а зайшов за лаштунки.

Раніше Фокус писав про те, що російська оперна діва Анна Нетребко, яку звільнили з театрів La Scala, Баварської опери та Метрополітен-опери, розповіла про плани на майбутнє після незгоди публічно засудити рішення путінського режиму розпочати повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, російський диригент Великого театру Туган Сохієв звільнився через незгоду з "культурою скасування" росіян по всьому світу та запроваджені санкції.