Marvel прекратит продавать комиксы на русском языке

Компания приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским партнерам с лета этого года. Поэтому напечатать свежий тираж или выпускать новую продукцию будет нельзя.

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Американская компания Marvel приостанавливает продажу лицензий на новые комиксы в России. Издательство отправило письма российским партнерам, в которых уведомило, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы. Об этом сообщает российский портал о культуре Geek city со ссылкой на владельцев магазинов комиксов, которые уже ознакомились с письмом.

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В письме сказано, что Marvel не отзывает уже купленные лицензии, поэтому ранее анонсированные комиксы от российских издательств выйдут в продажу. При этом, компания приостанавливает продление и покупку новых лицензий с лета 2022 года. Поэтому напечатать новый тираж старых комиксов или выпускать новые будет нельзя.

По словам одного из источников, российские издательства ожидают, что Marvel будет требовать продать весь тираж комиксов к осени. Если это не произойдет, то американская компания попросит отозвать все комиксы из магазинов России. Таким образом комиксы от Marvel могут полностью пропасть с полок магазинов.

Другой источник рассказал, что с осени издательства не смогут продавать новые комиксы в магазинах, однако продажу старых никто запрещать не будет.

"Как я понял, издатели сейчас попытаются выпустить максимум возможного из купленных лицензий (если бумаги хватит)... А вот осенью лавина новинок, скорее всего, и покупателям настанет время добирать то, что в свое время пропустили или не успели взять", — сказал один из владельцев российского магазина комиксов.

Напомним, 21 российские СМИ писали, что в России заканчиваются импортные смартфоны. По информации журналистов, из-за введенных против РФ санкций и прекращений поставок, иностранной техники хватит на несколько месяцев.

Ранее, 19 апреля стало известно, что в России запретили издавать журналы Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour, а значительная часть персонала будет расформирована.