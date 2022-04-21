Marvel припинить продавати комікси російською мовою

Компанія зупиняє видання ліцензій на комікси російським партнерам із цього року. Тому надрукувати свіжий тираж або випускати нову продукцію не можна буде.

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Американська компанія Marvel призупиняє продаж ліцензій на нові комікси в Росії. Видавництво надіслало листи російським партнерам, у яких повідомило, що припиняє продаж і продовження ліцензій на свої комікси. Про це повідомляє російський портал про культуру Geek city з посиланням на власників магазинів коміксів, які вже ознайомились із листом.

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У листі сказано, що Marvel не відкликає уже куплені ліцензії, тому анонсовані комікси від російських видавництв вийдуть у продаж. При цьому компанія призупиняє продовження і купівлю нових ліцензій з літа 2022 року. Тому надрукувати новий тираж старих коміксів або випускати нові не можна.

За словами одного з джерел, російські видавництва очікують, що Marvel вимагатиме продати весь тираж коміксів до осені. Якщо цього не станеться, то американська компанія попросить відкликати усі комікси з магазинів Росії. Так комікси від Marvel можуть повністю зникнути з полиць магазинів.

Інше джерело розповіло, що з осені видавництва не зможуть продавати нові комікси в магазинах, проте продаж старих ніхто не заборонятиме.

"Як я зрозумів, видавці зараз спробують випустити максимум можливого з куплених ліцензій (якщо паперу вистачить)... А ось восени лавина новинок, швидше за все, і покупцям настане час добирати те, що свого часу пропустили чи не встигли взяти", — сказав один із власників російського магазину коміксів.

Нагадаємо, 21 російські ЗМІ писали, що в Росії закінчуються імпортні смартфони. За інформацією журналістів, через введені проти РФ санкції і припинення поставок, іноземної техніки вистачить на кілька місяців.

Раніше, 19 квітня стало відомо, що в Росії заборонили видавати журнали Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour, а значну частину персоналу буде розформовано.