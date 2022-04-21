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Marvel припинить продавати комікси російською мовою

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Фото: Marvel | Нові комікси Marvel більше не випускатимуть у Росії

Компанія зупиняє видання ліцензій на комікси російським партнерам із цього року. Тому надрукувати свіжий тираж або випускати нову продукцію не можна буде.

Американська компанія Marvel призупиняє продаж ліцензій на нові комікси в Росії. Видавництво надіслало листи російським партнерам, у яких повідомило, що припиняє продаж і продовження ліцензій на свої комікси. Про це повідомляє російський портал про культуру Geek city з посиланням на власників магазинів коміксів, які вже ознайомились із листом.

У листі сказано, що Marvel не відкликає уже куплені ліцензії, тому анонсовані комікси від російських видавництв вийдуть у продаж. При цьому компанія призупиняє продовження і купівлю нових ліцензій з літа 2022 року. Тому надрукувати новий тираж старих коміксів або випускати нові не можна.

За словами одного з джерел, російські видавництва очікують, що Marvel вимагатиме продати весь тираж коміксів до осені. Якщо цього не станеться, то американська компанія попросить відкликати усі комікси з магазинів Росії. Так комікси від Marvel можуть повністю зникнути з полиць магазинів.

Інше джерело розповіло, що з осені видавництва не зможуть продавати нові комікси в магазинах, проте продаж старих ніхто не заборонятиме.

"Як я зрозумів, видавці зараз спробують випустити максимум можливого з куплених ліцензій (якщо паперу вистачить)... А ось восени лавина новинок, швидше за все, і покупцям настане час добирати те, що свого часу пропустили чи не встигли взяти", — сказав один із власників російського магазину коміксів.

Нагадаємо, 21 російські ЗМІ писали, що в Росії закінчуються імпортні смартфони. За інформацією журналістів, через введені проти РФ санкції і припинення поставок, іноземної техніки вистачить на кілька місяців.

Раніше, 19 квітня стало відомо, що в Росії заборонили видавати журнали Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour, а значну частину персоналу буде розформовано.