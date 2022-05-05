Украинский фильм о российско-украинской войне вошел в конкурс в Каннах

В конкурсную программу "Особый взгляд" 75-го Каннского кинофестиваля вошел украинский фильм о российско-украинской войне "Видение бабочки"

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Премьера дебютного фильма украинского кинорежиссера Максима Наконечного "Видение бабочки" о российско-украинской войне состоится на Каннском кинофестивале-2022 в рамках престижной конкурсной программы "Особый вигляд".

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Секция "Особый взгляд" примечательна тем, что фильмы из этой категории оказывают сильное влияние на развитие киноискусства своей оригинальной идеей и эстетикой.

Фильм Максима Наконечного расскажет историю о девушке-аэроразведчице Лиле, которая принимала участие в боевых действиях на российско-украинской войне. Она попала в плен к врагу, а потом была освобождена. По сюжету картины она пытается с трудом вернуться к обычной жизни. Полученная на войне психологическая травма и боль все время дают о себе знать, включая сферу личных отношений.

"Снимая этот фильм, я питал надежду, что он будет о прошлом, о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствии большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек. Участие в фестивале в Каннах было и является мечтой для каждого кинематографиста, но в этот момент я, честно говоря, чувствую мало радости, ведь множество моих сограждан и согражданок сейчас проходят через ужасы, изображенные в нашей работе", — отметил режиссер в пресс-релизе ленты.

Главные роли сыграли актеры театра и кино Рита Бурковская и Любомир Валивоць, драматург Наталья Ворожбит и актер Мирослав Гай. В фильме приняли участие и непрофессиональные актеры: реальные врачи и военные.

Максим Наконечный написал сценарий в паре с Ириной Цилык. Продюсеры фильма — Лиза Смит и Дарья Бассель, а международные копродюсеры — Анита Юка, Дагмар Седлачкова, Марио Адамсон и Серхио С. Аяла. Над производством фильма работали четыре страны: Украина, Чехия, Хорватия и Швеция.

Юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль в этом году состоится в период с 17 по 28 мая.

Напомним, что в этом году 94-я церемония кинопремии "Оскар" запомнилась тем, что голливудские звезды почтили память жертв войны в Украине, развязанной Россией, минутой молчания.