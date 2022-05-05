Український фільм про російсько-українську війну ввійшов до конкурсу в Каннах

До конкурсної програми "Особливий погляд" 75-го Каннського кінофестивалю увійшов український фільм про російсько-українську війну "Бачення метелика"

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Прем'єра дебютного фільму українського кінорежисера Максима Наконечного "Бачення метелика" про російсько-українську війну відбудеться на Каннському кінофестивалі-2022 у межах престижної конкурсної програми "Особливий вигляд".

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Секція "Особливий погляд" примітна тим, що фільми з цієї категорії дуже впливають на розвиток кіномистецтва своєю оригінальною ідеєю та естетикою.

Фільм Максима Наконечного розповість історію про дівчину-аеророзвідницю Лілу, яка брала участь у бойових діях на російсько-українській війні. Вона потрапила в полон до ворога, а потім її звільнили. За сюжетом картини вона намагається повернутись до звичайного життя. Отримана на війні психологічна травма і біль постійно даються взнаки, включаючи сферу особистих відносин.

"Знімаючи цей фільм, я мав надію, що він буде про минуле, про наслідки війни, з якими ми як суспільство повинні впоратися. Але це виявився фільм про наше сьогодення та майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожен людина. Участь у фестивалі в Каннах була і є мрією для кожного кінематографіста, але в цей момент я, чесно кажучи, відчуваю мало радості, адже багато моїх співгромадян і зараз проходять через жахи, зображені в нашій роботі", — зазначив режисер у пресрелізі стрічки.

Головні ролі зіграли актори театру та кіно Ріта Бурковська та Любомир Валівоць, драматург Наталія Ворожбит та актор Мирослав Гай. У фільмі взяли участь і непрофесійні актори: реальні лікарі та військові.

Максим Наконечний написав сценарій у парі з Іриною Цілик. Продюсери фільму — Ліза Сміт та Дар'я Бассель, а міжнародні копродюсери — Аніта Юка, Дагмар Седлачкова, Маріо Адамсон та Серхіо С. Аяла. Над виробництвом фільму працювали чотири країни: Україна, Чехія, Хорватія та Швеція.

Ювілейний 75-й Каннський кінофестиваль цього року відбудеться в період з 17 по 28 травня.

Нагадаємо, що цього року 94-а церемонія кінопремії "Оскар" запам'яталася тим, що голлівудські зірки вшанували пам'ять жертв війни в Україні, розв'язаної Росією, хвилиною мовчання.