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Драники станут историко-культурной ценностью Беларуси

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Фестиваль драников, беларусь, культурное наследие, рецепт драников, драники
Фото: TUT.BY | Традиционные белорусские драники

В Минкульте, прежде, чем вынести этот вопрос на обсуждение, собрали 235 народных рецептов драников

Совет по вопросам наследия Беларуси единогласно проголосовал за включение блюд из тертого картофеля (драники, бабка, картофельные блины) в список историко-культурных ценностей страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Беларуси, пишет "Белсат".

В Министерстве культуры Беларуси рассказали, что серьезно подошли к вопросу и, прежде чем вынести этот вопрос на обсуждение, внимательно изучили традиции приготовления драников. В итоге, по всей стране насчитали 235 народных рецептов приготовления этого блюда.

В Минкульте уточнили, что широкое распространение блюд из тертой картошки, как особенность белорусской кухни сформировалось в конце 19-го века.

Фестиваль драников, беларусь, культурное наследие, рецепт драников
Фестиваль драников в Беларуси
Фото: TUT.BY

"В семье каждого белоруса всегда на столе можно найти драники, бабку и другие блюда из картофеля. Они стали своеобразным гастрономическими брендом нашей страны. Широкое распространение блюд из тертого картофеля — особенность национальной кухни белорусов, которая сформировалась в конце XIX века и сохраняется до нашего времени", — заявил замминистр культуры Сергей Саркач.

Но драники стали не первым национальным блюдом, включенным в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Фестиваль драников, беларусь, культурное наследие, рецепт драников, драники
Фестиваль драников в Беларуси
Фото: TUT.BY

Первыми в списке нематериального культурного наследия оказались традиционная технология выпечки ржаного хлеба из деревни Дерковщина и технология приготовления традиционного блюда "Масляны баран" из деревни Матюково Витебской области. "Масляны баран" – это это старинное пасхальное блюдо, которому более двухсот лет. Готовится оно из домашнего сливочного масла с солью, выжатого через ткань в форме барашка с кудрявой шерстью.

Позже к списку добавились выпечка караваев из Слонимского и Волковысского районов, блюдо "Клецкі з душамі" (картофельные клецки с начинкой), которое готовят на Витебщине. И, наконец, "Поразаўская банкуха" — ветвистый пирог из Свислочского района.

В Украине в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины в 2020 году было решено включить культуру приготовления украинского борща.