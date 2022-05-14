Деруни стануть історико-культурною цінністю Білорусі

У Мінкульті, перш ніж винести це питання на обговорення, зібрали 235 народних рецептів дерунів.

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Рада з питань спадщини Білорусі одноголосно проголосувала за включення страв із тертої картоплі (деруни, бабка, картопляні млинці) до списку історико-культурних цінностей країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури Білорусі, пише "Белсат".

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У Міністерстві культури Білорусі розповіли, що серйозно підійшли до питання та, перш ніж винести це питання на обговорення, уважно вивчили традиції приготування дерунів. У результаті по всій країні нарахували 235 народних рецептів приготування цієї страви.

У Мінкульті уточнили, що широке поширення страв із тертої картоплі як особливість білоруської кухні сформувалося наприкінці 19-го століття.

[ + – ] Фестиваль дерунів у Білорусі Фото: TUT.BY

"У сім'ї кожного білоруса завжди на столі можна знайти деруни, бабку й інші страви з картоплі. Вони стали своєрідним гастрономічним брендом нашої країни", — заявив заступник міністра культури Сергій Саркач.

Але деруни стали не першою національною стравою, включеною до списку історико-культурних цінностей Білорусі.

[ + – ] Фестиваль дерунів у Білорусі Фото: TUT.BY

Першими в списку нематеріальної культурної спадщини опинилися традиційна технологія випічки житнього хліба із села Дерківщина й технологія приготування традиційної страви "масляни баран" із села Матюкове Вітебської області. "Масляни баран" — це старовинна пасхальна страва, якій понад двісті років. Готується вона з домашнього вершкового масла із сіллю, вичавленого через тканину у формі баранчика з кучерявою шерстю.

Пізніше до списку додалися випічка короваїв зі Слонімського та Волковиського районів, страва "клецкі з душамі" (картопляні галушки з начинкою), яку готують на Вітебщині. І, нарешті, "Поразавська банкуха" — гіллястий пиріг зі Свислоцького району.

В Україні до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України у 2020 році було вирішено включити культуру приготування українського борщу.