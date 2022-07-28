Арт-провокация: художник из Новой Зеландии продает слайс огурца на потолке за $6,8 тыс.

Мнения посетителей художественной галереи в Окленде, где представлена инсталляция, разделились. Одни считают работу автора идиотской, другие называют ее гениальной.

Художник из Новой Зеландии Мэтью Гриффин выставил на продажу необычную арт-работу. Он продает слайс маринованного огурца, вытащенный из чизбургера McDonald’s и приклеенный к потолку, за 10 тыс. австралийских долларов [$6,8 тыс. США]. Об этом пишет издание The Guardian.

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Как сообщается, эпатажная инсталляция под названием Pickle представлена в художественной галереи в Окленде, крупнейшем городе островного государства. Здесь уверяют, что работа является намеренным "провокационным жестом", призванным задуматься, что имеет ценность на самом деле.

Мнения публики по поводу необычного арт-произведения разделились. Одни считают инсталляцию идиотской, другие называют ее гениальной и блестящей.

Один из посетителей воспринял работу очень личностно. Он рассказал, что когда-то проделал что-то подобное в ресторане McDonald’s, однако его идею тогда не оценили.

"Полиция выгнала меня за это из McDonald’s, когда я был подростком, а теперь это искусство", – прокомментировал он.

Часть зрителей сошлась на том, что инсталляция напоминает известную работу "Комик" 2019 года итальянского художника Маурицио Каттелана. Она представляла собой созревший банан, приклеенный скотчем к стене галереи. Арт-произведение продали на биеннале Art Basel в Майами за $120 тыс.

"Художники — это не те, кто решает, является ли что-то искусством или нет, — это те, кто создают и делают. Является ли нечто ценным и значимым в качестве произведения искусства, зависит от того, как мы коллективно как общество решаем использовать это или говорить об этом", — в свою очередь, подчеркивает директор галереи Райан Мур.

Издание уточняет, что покупателю работу Pickle дадут четкие инструкции, как воссоздать арт-произведение у себя дома или в другом пространстве.

Напомним, активисты хотели приклеиться к картине Боттичелли во Флоренции. Однако благодаря крепкому стеклу, установленному ранее для дополнительной защиты полотна, оно осталось невредимым.

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