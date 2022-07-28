Артпровокація: художник із Нової Зеландії продає слайс огірка на стелі за $6,8 тис.

Думки відвідувачів художньої галереї в Окленді, де подано інсталяцію, розділилися. Одні вважають роботу автора ідіотською, інші називають її геніальною.

Художник із Нової Зеландії Метью Гріффін виставив на продаж незвичайну артроботу. Він продає слайс маринованого огірка, витягнутого із чизбургера McDonald's та приклеєного до стелі, за 10 тис. австралійських доларів [$6,8 тис. США]. Про це пише видання The Guardian.

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Як повідомляється, епатажну інсталяцію під назвою Pickle представлено в художній галереї в Окленді, найбільшому місті острівної держави. Тут запевняють, що робота є навмисним "провокаційним жестом", покликаним замислитись, що має цінність насправді.

Думки публіки щодо незвичайного арттвору розділилися. Одні вважають інсталяцію ідіотською, інші називають її геніальною та блискучою.

Один із відвідувачів сприйняв роботу дуже особистісно. Він розповів, що колись зробив щось таке в ресторані McDonald's, проте його ідею тоді не оцінили.

"Поліція вигнала мене за це із McDonald's, коли я був підлітком, а тепер це мистецтво", — прокоментував він.

Частина глядачів зійшлася на тому, що інсталяція нагадує відому роботу "Комік" 2019 року італійського художника Мауріціо Каттелана. Це був дозрілий банан, приклеєний скотчем до стіни галереї. Арттвір продали на бієнале Art Basel у Майамі за $120 тис.

"Художники — це не ті, хто вирішує, чи є щось мистецтвом, чи ні, — це ті, хто створюють і роблять. Чи є щось цінним і значущим як витвір мистецтва, залежить від того, як ми колективно як суспільство вирішуємо використовувати це чи говорити про це", — зі свого боку, наголошує директор галереї Раян Мур.

Видання уточнює, що покупцеві роботу Pickle дадуть чіткі інструкції, як відтворити арттвір у себе вдома або в іншому просторі.

Нагадаємо, активісти хотіли приклеїтися до картини Боттічеллі у Флоренції. Однак завдяки міцному склу, встановленому раніше для додаткового захисту полотна, воно залишилося неушкодженим.

Раніше Фокус писав про те, що у туриста на Ібіці забрали малюнок Пабло Пікассо. Мексиканець привіз зі Швейцарії незадекларований малюнок "Три персонажі" 1966 року. Ввезення витвору мистецтва підпадає під статтю про контрабанду.