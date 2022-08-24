Тайный код украинца. Итоги голосования Топ-15 символов Украины: казак, Тарас Шевченко, вышиванка

Сегодня, в День Независимости, 24 августа – ровно полгода российско-украинской войны. Вторжение РФ полностью изменило наши приоритеты и ментальную модель

Специально ко Дню Независимости мы в Фокусе придумали голосование по символам Украины, объединяющим нас в единую нацию, чтобы точно определить код украинца. Мы выбрали пятнадцать символов и за несколько дней голосования получили внятный результат: что на первом месте, что на последнем. Саму идею поп-икон, напомню, мы взяли у американского художника славянского происхождения Энди Уорхола (1928-1987), который придумал символы США трафаретно изображать на холстах в ярком стиле: бутылку "Кока-Колы", один доллар, Мэрилин Монро. Мы подумали: но у нас ведь есть свои украинские символы, которые касаются украинской нации и имеют международную известность.

Что касается голосования, то, я бы заметил, что здесь явно проявился рациональный украинский характер. Совершенно очевидно, почему в военное время на первом месте, с большим отрывом, оказался "казак как неутомимый воин" – символ, олицетворяющий ВСУ.

Благодаря украинским воинам – отбиты атаки на Киев, Чернигов другие наши города и области. По ряду направлений ВСУ перешли в контрнаступление. Подбит крейсер "Москва" и другие российские военные корабли. Поэтому сейчас все мы чуть не молимся на ВСУ.

По этой причине Тарас Григорьевич Шевченко оказался на втором месте, а не на первом: судьба Украины как государства решается сейчас на полях сражений.

На третьем и четвертом местах закрепились вышиванка и красный борщ – они безусловно входят в код каждого украинца. Интересно, что "украинская красавица" долго держалась на пятом месте, а за ней уже шли исторические персонажи – гетьманы – Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа. Но в результате более длительного голосования "украинская красавица" переместилась на шестое место, Хмельницкий оказался на пятом, а Мазепа – аж на 11-м. Отметим, что легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский занял седьмое. Почему?

Разберем. Акцент в военное время, конечно, на мужчинах, поскольку именно они играют решающую роль в войне. Во-вторых, не просто на мужчинах, а на тех, которые приносили победы. При тренере Лобановском у наших футболистов были самые впечатляющие результаты на международной арене. И он был выдающихся стратег и тактик – именно как глава клубной команды или сборной. Сейчас это очень важно, нападающий Андрей Шевченко или боксеры-братья Кличко заняли гораздо более низкие места в рейтинге Фокуса, потому, что это только легендарные спортсмены, которые показали мощные результаты в личном зачете, но Лобановский – командный лидер. А война – это, если можно так выразиться, командная игра и победы в ней можно добиться только при четко скоординированных действиях из центра, а не достижениями отдельных, пусть и сильных одиночек.

Почему из двух гетманов – Хмельницкого и Мазепы – читатели – предпочли первого с большим отрывом? Да потому, что Мазепа, был, в первую очередь, хорошим хозяйственником, при нем Киев и Украина испытали большой экономический подъем. Но военное дело – не было сильной стороной его личности. Об этом говорит даже тот факт, что он не смог верно оценить военный потенциал Карла XII и Петра I. Бог с ней с политической составляющей – своим выбором Мазепа совершил именно военно-тактическую ошибку. А в тоже время известно, что Богдан Хмельницкий был выдающимся полководцем, который выиграл множество сражений. Оценив эти составляющие их характеристик, разумеется, читатели поняли, что преимущество будет за Хмельницким.

Поскольку на дворе война, то культовые женские типажи, а именно Роксолана и Мавка заняли 14 и 15 места в нашем рейтинге. А какой от них толк в военное время? Никакого. Во время мира, думаю, подобное голосование привело бы к совершенно другим результатам.

Но так же очевидно, что Тарас Шевченко, вышиванка и борщ – все равно были бы наверху рейтинга потому, что являются важными составляющими украинской национальной самоидентификации.