Воєнний код українця. Підсумки голосування Топ-15 символів України: козак, Тарас Шевченко, вишиванка

Сьогодні, на День Незалежності, 24 серпня — рівно пів року російсько-української війни. Вторгнення РФ повністю змінило наші пріоритети та ментальну модель.

Спеціально до Дня Незалежності ми у Фокусі вигадали голосування про символи України, які об'єднують нас у єдину націю, щоб точно визначити код українця. Ми вибрали п'ятнадцять символів і за кілька днів голосування отримали виразний результат: що на першому місці, що на останньому. Саму ідею поп-ікон, нагадаю, ми взяли в американського художника слов'янського походження Енді Воргола (1928-1987), який придумав символи США трафаретно зображати на полотнах у яскравому стилі: пляшку "Кока-Коли", один долар, Мерілін Монро. Ми подумали: але ж у нас є свої українські символи, які стосуються української нації та мають міжнародну популярність.

Щодо голосування, то я б відмітив, що тут явно проявився раціональний український характер. Цілком очевидно, чому у воєнний час на першому місці з великим відривом виявився "козак як невтомний воїн" — символ, який уособлює ЗСУ.

Завдяки українським воїнам відбито атаки на Київ, Чернігів, інші наші міста й області. На низці напрямків ЗСУ перейшли в контрнаступ. Підбито крейсер "Москва" й інші російські військові кораблі. Тому зараз усі ми мало не молимося на ЗСУ.

Тому Тарас Григорович Шевченко опинився на другому місці, а не на першому: доля України як держави вирішується зараз на полях битв.

На третьому та четвертому місцях закріпилися вишиванка та червоний борщ — вони безумовно входять у код кожного українця. Цікаво, що "українська красуня" довго трималася на п'ятому місці, а за нею вже йшли історичні персонажі — гетьмани: Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Але внаслідок тривалішого голосування "українська красуня" перемістилася на шосте місце, Хмельницький опинився на п'ятому, а Мазепа — аж на 11-му. Зазначимо, що легендарний футбольний тренер Валерій Лобановський посів сьоме. Чому?

Розберемо. Акцент у воєнний час, звичайно, на чоловіках, оскільки саме вони грають вирішальну роль у війні. По-друге, не просто на чоловіках, а на тих, хто приносив перемоги. За тренера Лобановського в наших футболістів були найбільш вражаючі результати на міжнародній арені. І він був видатним стратегом і тактиком — саме як голова клубної команди чи збірної. Зараз це дуже важливо, нападник Андрій Шевченко чи брати-боксери Клички зайняли набагато нижчі місця в рейтингу Фокусу, бо це лише легендарні спортсмени, які показали потужні результати в особистому заліку, але Лобановський — командний лідер. А війна — це, якщо можна так висловитися, командна гра, і перемогу в ній можна здобути лише за чітко скоординованих дій із центру, а не досягнень окремих, нехай і сильних одинаків.

Чому з двох гетьманів — Хмельницького та Мазепи — читачі віддали перевагу першому з великим відривом? Та тому, що Мазепа був насамперед хорошим господарником, за нього Київ і Україна зазнали великого економічного підйому. Але військова справа не була сильною стороною його особистості. Про це говорить навіть той факт, що він не зміг чітко оцінити військовий потенціал Карла XII та Петра I. Бог із нею з політичною складовою — своїм вибором Мазепа зробив саме військово-тактичну помилку. А водночас відомо, що Богдан Хмельницький був визначним полководцем, який виграв безліч битв. Оцінивши ці складові їхніх характеристик, ясно, що читачі зрозуміли, що перевага буде за Хмельницьким.

Оскільки на дворі війна, то культові жіночі типажі, а саме Роксолана та Мавка, посіли 14 та 15 місця в нашому рейтингу. А який від них толк у воєнний час? Жодного. Під час миру, гадаю, подібне голосування призвело б до зовсім інших результатів.

Але так само очевидно, що Тарас Шевченко, вишиванка та борщ усе одно були б нагорі рейтингу, бо є важливими складовими української національної самоідентифікації.