"Андор": "Звездные войны". Революционеры-экспроприаторы наносят удар империи

Авторы сериала сделали неожиданный трюк: исчезли Сила и лазерные мечи, а появились вполне реалистические гопники-революционеры

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Сериал "Андор" от Disney+ из вселенной "Звездных войн" достиг экватора – показаны шесть серий из двенадцати (последняя – 23 ноября). В этой версии киновселенной Джорджа Лукаса произошел революционный переворот: исчезла магия и светящиеся мечи, а вместо космической сказки-оперы появилась социальная драма и история ограбления.

Сериал "Андор" – новая страница в развитии вселенной "Звездных войн"

Сериал "Андор" далек от мифа, но максимально приближен к жесткому психологическому реализму с массой проработанных деталей, как в американских социально-детективных шедеврах "Французский связной" (1971) или "Миссисипи в огне"(1988) – только на фоне космических декораций. Авторы сделали неожиданный трюк, который коротко можно характеризовать так: теперь мы покажем, как все было на самом деле.

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"Андор" — приквел полнометражной картины "Изгой-один" (2016), рассказывающий о Кассиане Андоре до того как он сформировался в революционера из гопника и проходимца. Причем, актер Диего Луна играл в "Изгое" своего героя, когда тот был старше на пять – в сравнении с тем, какой он в "Андоре".

[ + – ] Диего Луна в роли Андора в одноименном спин-оффе "Звездных войн" Фото: Кадр из фильма

Во вселенной Джорджа Лукаса, где вечная путаница с временными "эпизодами", этим не удивить. А по-настоящему поразил шоураннер и сценарист сериала Тони Гилрой ("Идентификация Борна"), который полностью изменил стиль Джорджа Лукаса. Из микса фантастики и фэнтези он убрал вторую составляющую – в том числе лазерные мечи джедаев и Силу – как Темную, так и Светлую. Здесь все максимально реалистично – и только на физическом уровне. Нет даже намека на магию. Поэтому с фантазией бедновато: то баран с четырьмя рогами, то хирург с четырьмя руками – вот и все мутанты.

Зато фильм изобилует десятками занятных деталей быта, и все персонажи отлично прописаны, мы видим галерею внятных характеров: опытный вор-рецидивист, туповатый полицейский-карьерист с волевой мамой, аферистка с добрым сердцем, самодовольный чиновник высшего ранга, ведущий двойную жизнь антиквар-миллионер, развязные копы-проходимцы. И все это — на фоне панорам разных планет, лишенных романтического флера, так же как космические станции и машины – все это технически превосходно сделано, но с отсылками к нашей сегодняшней реальности. Например, можно наблюдать летающую модификацию роллс-ройса – она, конечно, принадлежит имперскому сенатору.

[ + – ] Летающий роллс-ройс сенатора

Четкая режиссура, нарочитая будничность, точность красок. Вместо волшебства – социальная фантастика. Низы – планетарные аборигены, средний сегмент – копы, рабочие, ремесленники, затем офицеры-имперцы, верхи – семья сенаторов. Даже роботы поданы с максимальной документальностью. Зритель по ходу действия легко переключается по всей социальной шкале: вверх и вниз, наблюдая за развитием сюжета.

Мы видим, как зарождается революция и почему. Эта тема близка Украине из-за нашей северной соседки – с разросшейся псевдоимперскостью, в результате которой началась война и теперь эту проблему вынуждены решать ВСУ. Что касается закручивания гаек в России, то подобному процессу в Галактической Империи дает ясное объяснение революционер-айтишник: "Методы и темпы угнетения настолько быстро менялись, что мы не замечали, как все больше теряли свободу, пока ее не осталось вовсе".

Вот основной мотив – почему столь разные люди оказались в отряде диверсантов-грабителей, задача которых — опустошить имперское денежное хранилище. Они часто ссорятся, с трудом притираясь друг к другу. И нанимают опытного грабителя Андора, чтобы экспроприация прошла успешно. Он вроде бы незаметная фигура, но убьет – глазом не моргнет. Козырь Андора – быстрая реакция.

[ + – ] Имперские чиновники не успевают отвечать на вызовы революционеров

Нанимает Андора Лютен Раэль – член Повстанческого альянса, работающий антикваром – поставщиком космических редкостей и диковин для богатых имперских клиентов. Лютен – немолодой, могучий мужик, способный подчинить кого угодно. В его роли – бесподобный шведский актер Стеллан Скарсгард, чей Борис Щербина, председатель Комиссии по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – просто искры высекал в культовом сериале "Чернобыль" (2019). Скарсгард здесь отлично изображает две ипостаси своего героя: жесткого подпольного руководителя повстанцев и услужливо-богемного торговца антиквариатом.

[ + – ] Антиквар Лютен Раэль (Стеллан Скарсгард) нанял Андора, проверив в деле

В сериале и фантастики немного, но есть фантастически мощный эффект присутствия. Возможно, это верный тактический ход: июньский сериал вселенной "Звездных войн" – "Оби-Ван Кеноби" — после яркой социальной фантастики на старте погубила по-детски наивная концовка, где фэнтезийные элементы Лукаса (Темная и Светлая сторона Силы) были доведены до нелепой пародии.

По атмосфере сериал "Андор" близок американским социальным драмам о 1960-1970-х, таким как "Французский я связной" (1971) или "Миссисипи в огне" (1988) с Джином Хэкменом: суровая реальность, требующая трудных решений, которые нужно принимать чрезвычайно быстро. Такое привлекает зрителя, волей-неволей полностью погружающегося в происходящее. Этому способствует и великолепная музыка Николаса Брителла ("12 лет рабства", "Круэлла"), не спекулирующая симфоническими вставками а ля Джон Уильямс, а вполне оригинальная и разнообразная.

Сериал "Андор" – новая страница в развитии "Звездных войн".

[ + – ] Сериал "Андор": трейлер

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