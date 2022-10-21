"Андор": "Зоряні війни". Свавілля імперії заставило мріяти про свободу гопніків і сенаторів

Автори серіалу зробили несподіваний трюк: зникли Сила та лазерні мечі, а з'явилися цілком реалістичні імперські жандарми і нові революціонери — від крадіїв до сенаторів.

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Серіал "Андор" від Disney+ із всесвіту "Зоряних війн" уже показав сім серій із дванадцяти (остання — 23 листопада). У цій версії кіновсесвіту Джорджа Лукаса стався революційний переворот: зникла магія і мечі, що світяться, а замість космічної казки-опери з'явився трилер про боротьбу за свободу проти свавілля Галактичної імперії. Революціонерами ставали як гопники, так і правителі: свободи не вистачало усім.

Серіал "Андор" — нова сторінка у розвитку всесвіту "Зоряних війн"

Серіал "Андор" далекий від міфу, але максимально наближений до жорсткого психологічного реалізму з масою опрацьованих деталей, як в американських соціально-детективних шедеврах "Французький зв'язковий" (1971) або "Міссісіпі у вогні" (1988) — тільки на тлі космічних декорацій. Автори зробили несподіваний трюк, який можна коротко характеризувати так: тепер ми покажемо, як усе було насправді.

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"Андор" — приквел повнометражної картини "Бунтар один" (2016), який розповідає про Касіана Андора до того, як він сформувався в революціонера з гопника і пройдисвіта. До того ж, актор Дієго Луна грав у "Бунтарі" свого героя, коли той був старший на п'ять — порівняно з тим, який він в "Андорі".

[ + – ] Дієго Луна у ролі Андора в однойменному спінофі "Зоряних війн" Фото: Кадр из фильма

У всесвіті Джорджа Лукаса, де вічна плутанина з часовими "епізодами", цим не здивувати. А по-справжньому вразив шоуранер і сценарист серіалу Тоні Гілрой ("Ідентифікація Борна"), який повністю змінив стиль Джорджа Лукаса. З міксу фантастики та фентезі він прибрав другий складник — зокрема лазерні мечі джедаїв і Силу — як Темну, так і Світлу. Тут усе максимально реалістично — і лише на фізичному рівні. Немає навіть натяку на магію. Тому із фантазією бідненько: то баран із чотирма рогами, то хірург із чотирма руками — ось і всі мутанти.

Зате фільм рясніє десятками цікавих деталей побуту, і всі персонажі відмінно прописані, ми бачимо галерею виразних характерів: досвідчений злодій-рецидивіст, тупуватий поліцейський-кар'єрист із вольовою мамою, аферистка з добрим серцем, самовдоволений чиновник вищого рангу, антиквар-мільйонер, котрий веде подвійне життя, розв'язні копи-пройдисвіти. І все це — на тлі панорам різних планет, позбавлених романтичного флеру, так само як космічні станції та машини — все це технічно чудово зроблено, але з посиланнями на нашу сьогоднішню реальність. Наприклад, можна спостерігати літальну модифікацію роллс-ройса — вона, звичайно, належить імперському сенатору.

[ + – ] Літальний роллс-ройс сенатора

Чітка режисура, навмисна буденність, точність барв. Замість чаклунства — соціальна фантастика. Низи — планетарні аборигени, середній сегмент — копи, робітники, ремісники, потім офіцери-імперці, верхи — сім'я сенаторів. Навіть роботи подані з максимальною документальністю. Глядач по ходу дії легко перемикається по всій соціальній шкалі: вгору та вниз, спостерігаючи за розвитком сюжету.

Ми бачимо, як зароджується революція і чому. Ця тема близька Україні через нашу північну сусідку — з псевдоімперскістю, що розрослася, внаслідок якої почалася війна і тепер цю проблему змушені вирішувати ЗСУ. Що стосується закручування гайок у Росії, то подібному процесу в Галактичній Імперії дає чітке пояснення революціонер-айтішник: "Методи і темпи пригнічення настільки швидко змінювалися, що ми не помічали, як усе більше втрачали свободу, поки її не залишилося взагалі".

Ось основний мотив — чому такі різні люди опинилися у загоні диверсантів-грабіжників, завдання яких — спустошити імперське грошове сховище. Вони часто сваряться, ледве притираючись одне до одного. І наймають досвідченого грабіжника Андора, щоб експропріація пройшла успішно. Він начебто непомітна постать, але вб'є — оком не кліпне. Козир Андора — швидка реакція.

[ + – ] Імперські чиновники не встигають відповідати на виклики революціонерів

Наймає Андора Лютен Раель — член Повстанського альянсу, який працює антикваром — постачальником космічних рідкісних і дивовижних речей для багатих імперських клієнтів. Лютен — немолодий, могутній мужик, здатний підкорити будь-кого. У його ролі — незрівнянний шведський актор Стеллан Скашгорд, чий Борис Щербина, голова Комісії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — просто іскри висікав у культовому серіалі "Чорнобиль" (2019). Скашгорд тут чудово зображує дві іпостасі свого героя: жорсткого підпільного керівника повстанців і послужливо-богемного торговця антикваріатом.

[ + – ] Антиквар Лютен Раель (Стеллан Скашгорд) найняв Андора, перевіривши у справі

У серіалі й фантастики небагато, але є фантастично потужний ефект присутності. Можливо, це правильний тактичний хід: червневий серіал всесвіту "Зоряних воєн" — "Обі-Ван Кенобі" — після яскравої соціальної фантастики на старті занапастила по-дитячому наївна кінцівка, де фентезійні елементи Лукаса (Темна та Світла сторона Сили) були доведені до безглуздя пародії.

За атмосферою серіал "Андор" близький до американських соціальних драм про 1960-1970-х, таких як "Французький зв'язковий" (1971) або "Міссісіпі у вогні" (1988) з Джином Гекменом: сувора реальність, яка потребує важких рішень, котрі мають бути ухвалені надзвичайно швидко. Таке приваблює глядача, який хоч-не-хоч повністю занурюється в те, що відбувається. Цьому сприяє і чудова музика Ніколаса Брітелла ("12 років рабства", "Круелла"), яка не спекулює симфонічними вставками а ля Джон Вільямс, а цілком оригінальна та різноманітна.

Серіал "Андор" — нова сторінка у розвитку "Зоряних війн".

[ + – ] Серіал "Андор": трейлер

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