40 лет главной американской военной машине – "Рэмбо". Украине бы такой боец сейчас пригодился

22 октября 1982 года состоялась премьера культового боевика "Рэмбо: Первая кровь", положив начало успешной франшизе.

Related video

В этом персонаже – солдате Джоне Рэмбо — есть какая-то притягательность и тайна. В его "неубиваемости" и универсальности. Первый фильм о Рэмбо был снят по роману "Первая кровь" (1972) писателя Дэвида Моррелла. Рэмбо — ветеран вьетнамской войны, которого пытаются, как бродягу, выдворить из провинциального городка. У него случается конфликт с полицейскими, который перерастет в войну.

Главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне. Фильм имел огромный успех и породил франшизу – серию боевиков, выходивших в течение четырех десятилетий: "Рэмбо: Первая кровь" (1982), "Рэмбо: Первая кровь 2" (1985), "Рэмбо 3" (1988), "Рэмбо IV" (2008) и "Рэмбо: Последняя кровь" (2019). Все они были успешны.

Фокус разбирался, почему образ Джона Рэмбо настолько "живуч" — да потому что он скрывает в себе архетипы Тарзана, Самсона и других мифологических героев

Фильм "Рэмбо. Первая кровь" сильно отличается от книги. Уилфред Тисл, начальник полиции городка Мэдисон штата Кентуки видит на обочине дороги парня в военной куртке с длинными волосами. Спрашивает, где тот работает. Нигде. Коп отвечает, что знает таких типов и что в его городе им не место. Уилфред будет настолько любезен, что сам парня отвезет за городскую черту, а если тот вернется – его ждут неприятности.

Важно

Юбилей "Рокки". Как свою бедность и физические дефекты Сталлоне переплавил в культовый фильм о боксе

Джон Рэмбо – ветеран вьетнамской войны, "зеленый берет". Он недоволен, что это уже пятый провинциальный городок, где его, как "нежелательного социального элемента", просят исчезнуть. Рэмбо нарушает условие начальника полиции – возвращается. Его забирают за бродяжничество. В полицейском участке конфликт усугубляется, дальше Рэмбо сбегает, убив пару копов, и — пошло-поехало.

Тисл – ветеран корейской войны, Рэмбо – вьетнамской: кто – кого, это дуэль двух профессиональных воинов. Но один нашел себя в полиции, а другой – не сумел устроиться в мирной жизни, перебиваясь случайными заработками. Постепенно схватка с Рэмбо принимает масштабы битвы. Когда в этой войне уже задействуют Нацгвардию и вертолеты, находят капитана, который был командиром Рэмбо. В финале звучит знаменитый монолог зеленого берета – о посттравматическом синдроме, когда мало того, что после войны тяжело адаптироваться, так еще общественность стала винить их – бывших американских солдат – в развязывании войны во Вьетнаме. Начальник полиции и Рэмбо ранят друг друга. Капитан в финале пристрелил своего опасного ученика, но и шеф полиции не выжил.

[ + – ] Обложка романа "Первая кровь" (1972)

В фильме у городка вымышленное символическое название Хоуп (от англ. hope — надежда), Рэмбо сюда приехал навестить фронтового друга, но тот умер. Начальник полиции города показан хамом, полицейские — зверями. Заместитель шерифа — садист, который начинает бить задержанного Рэмбо дубинкой ради удовольствия. Полицейские заставляют парня раздеться, чтобы издевательски помыть водой из шланга, как скот. При этом они видят его шрамы, понимают, что тот много испытал. А у Рэмбо дежавю — ему кажется, что он в плену и его истязают вьетконговцы. После попытки копов насильно побрить Рэмбо опасной бритвой у него "падает планка", и — счет жертв праведного гнева пойдет на десятки…

[ + – ] Рэмбо в первом фильме приставляет нож к горлу начальника полиции

В финале Рэмбо окружают войска и вертолеты, один из которых ему удается сбить. Является его учитель – только в чине полковника. Командир "проводит беседу". Звучит знаменитый монолог, как ветеранов все "бросили на гражданке". Их учили только убивать, а не заливать бензин в авто или работать официантами. Полковник убеждает Рэмбо сдаться. Он и начальник полиции остаются живы.

"Рэмбо: первая кровь" — первоначальная реакция

Сталлоне не слишком понравился и его персонаж, и фильм, актер даже хотел выкупить ленту и уничтожить. Он требовал, чтобы там "его лица было как можно меньше". И был рад, что у него так мало текста – по сравнению с романом. Однако успех фильма был обвальным: при бюджете $15 млн кассовые сборы составили $125 млн. Сталлоне изменил свое мнение на противоположное.

Почему Сильвестру Сталлоне мог не понравиться Рэмбо?

В романе два ветерана на равных. Рэмбо со своей кровожадностью даже менее симпатичен. А Сталлоне хочет всегда изображать положительных персонажей, поэтому в сценарии из копов сделали садистов, чтобы у Рэмбо была индульгенция на их уничтожение.

Чем дальше, тем больше Сильвестр Сталлоне превращал зеленого берета в супермена. Речь о его посттравматическом синдроме во второй части франшизы уже не шла. Если формула боксерских фильмов "Рокки" была такой: добросердечный юморной боец — оскорбительный вызов от человека-машины — победа, то в "Рэмбо" цепочка другая: солдат-боевая машина – вызов палачей-негодяев – ветеран свершает возмездие. Может, эта формула и примитивна, но визуально Сталлоне вышел на мифологический уровень. Длинные волосы, голый накачанный торс (и все это на фоне джунглей) делают его Рэмбо преемником другого легендарного американского супергероя – Тарзана, с которым Голливуд снял более 50-ти фильмов по романам Эдгара Берроуза.

Рэмбо: Тарзан с гранатой

Первая из 26 книг о Тарзане вышла в 1912 году. Последняя – в 1964 – уже не авторства Борроуза. Сам он плясал от Маугли из "Книги джунглей" (1893) Киплинга. Только Маугли – воспитанник волков, а Тарзан – обезьян (имя Тарзан переводится как "белая кожа").

Тарзан, выращенный обезьянами, интегрируется в цивилизованное человеческое общество, но периодически возвращается в джунгли. В этом персонаже воплотилось скрещение двух идей – сверхчеловека Ницше и сверхобезьяны Дарвина, как прародительницы человека. Одно из ответвлений идеи сверхобезьяны – Кинг-Конг.

Конечно, все это не без влияния Фрейда, популярного в США – Конг в влюбляется в девушку Энн, а Тарзан – в Джейн. Конг мог только восхищенно носить свою даму на руках, а Тарзан на Джейн женился и создал семью.

А теперь – вот вам один из сюжетов романа о Тарзане: в результате нападения арабов и их рабов-людоедов на деревню африканцев убит вождь. Тарзан принимает на себя командование оставшимися в живых жителями деревни. В результате его партизанской тактики удается победить врагов, избежав потерь. Ничего не напоминает? Это практически сюжет "Рэмбо. Первая кровь – 2". Только место действия не Африка, а Вьетнам, где Рэмбо спасает американских военнопленных, применяя свои излюбленные методы партизанской войны.

[ + – ] "Тарзан и затерянный город" (1998). В главной роли – Каспер Ван Дин

Так что Тарзан – прямой "родственник" Рэмбо, отсюда его неразговорчивость и некоторая угрюмость – он чуть-чуть дикарь.

[ + – ] Рэмбо – родственник Тарзана (кадр из фильма "Рэмбо-2")

Вряд ли настоящим военным удобно сражаться без одежды, но только не Рэмбо. В "Рэмбо-2" основное оружие супергероя во вьетнамских джунглях – лук и стрелы, строго как у Тарзана. Вскоре нашему "дикарю" доверят и огнестрельное: в "Рэмбо-3" главный герой стреляет из штурмовой винтовки М16, потом у него будут тяжелые пулеметы и гранатометы. Все пулеметные ленты – исключительно на голое тело.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне топлесс. Основная форма одежды Рэмбо – ее отсутствие выше пояса

Поэтому Рэмбо никуда на север не посылают – замерзнет. Помимо Вьетнама у него были командировки в Таиланд, Афганистан, Бирму, Мексику. Кстати, в "Рэмбо-5" герой снова возвращается к луку со стрелами – "гены" Тарзана дают себя знать. Конечно, обнаженный мускулистый торс героя вызывает ассоциации и с греческим Гераклом, и с ветхозаветным Самсоном – к тому же у последнего в арсенале еще и длинные волосы.

Боевая машина по имени Рэмбо

Сталлоне максимально убрал в своем герое реалистические черты и сполна наградил его мифологическими, перекроив сценарий Джеймса Кэмерона, которого после успеха "Терминатора" привлекли к написанию франшизы – он даже значится в авторах. Сильвестр Сталлоне из сценария "Рэмбо-2" убрал линию Кэмерона с посттравматическим синдромом, а добавил лук и стрелы, а также борьбу с коррупцией в генералитете США – Рэмбо стал тотально "хорошим". Таким, что даже сам Рональд Рейган, тогдашний президент США, похвалил исполнителя главной роли за то, что его герой – "это символ американской армии".

В афганском "Рэмбо-3" масштаб боевой американской машины в лице Рэмбо вырос до того, что он один сражается с советскими войсками, как Самсон – со всеми филистимлянами.

[ + – ] Рэмбо – воплощение боевой американской машины

Учитывая, что Украина и США являются союзниками в украино-российской войне, было бы неплохо представить такую "машину" в рядах ВСУ – особенно с его знанием диверсионных методов партизанской борьбы. Да только, наверное, холодновато осенью и зимой в наших широтах, придется на Рэмбо шинель надеть.

Важно