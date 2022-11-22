Закрытый показ. Семен Горов представил фильм "Воспоминание о будущем" — первый шок от войны в Украине

На закрытый показ фильма "Воспоминание о будущем" Семена Горова в киевский киноклуб съехалась половина столичного бомонда.

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Известный украинский режиссер Семен Горов, снявший многие знаковые комедии и мюзиклы ("Вечера на хуторе близ Диканьки", "Последний москаль") впервые представил документальную короткометражную картину "Воспоминание о будущем", с которой собрался в тур по украинским городам.

"Воспоминание о будущем — это фильм о первом шоке, который вызвало начало войны. На премьере в киноклубе собралась половина столичного бомонда: режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев ("Киборги"), актер Алексей Тритенко ("Я работаю на кладбище"), телеведущий Вячеслав Соломка, музыкант Фагот (ТНМК).

Фокус подробнее расскажет о новом проекте.

Основная идея документального фильма – это разрушение привычного и уютного, красивого и гармоничного старого мира страшным чудовищем – войной. В картине показаны многие известные культурные места Одессы и Харькова, а потом – бомбежки этих мест, разрушения и даже сами моменты взрывов архитектурных шедевров.

[ + – ] Кадр из фильма "Воспоминание о будущем"

Через всю картину идут небольшие монологи 80-летнего композитора-классика Игоря Поклада (мюзиклы "Конотопская ведьма", Рождественская ночь", хиты "Дикі гуси", "Скрипка грає", музыка к мультипликационному циклу "Как казаки…."), который две недели сидел в подвале своего дома в Ворзеле во время оккупации. 11 марта композитора с женой и тещей вывез волонтер. В их доме бесчинствовали российские десантники. Известный курортный поселок на время стал "филиалом ада".

Горов попросил композитора вернуться в тот самый подвал, чтобы точнее воспроизвести на экране тяжелые эмоции, которые тому пришлось пережить. Скорбное лицо Поклада символически проходит через всю картину. В фильме звучит его музыка – это мелодия с этническими вкраплениями, внутри которой ритм, напоминающий стук сердца. И к финалу картины звучание этой музыки все усиливается, обретая ту самую, такую важную сейчас силу духа и сопротивления.

В ленте показаны украинские танцовщицы, художники, поэты которые продолжают творить в своих родных городах. Мы видим, к примеру, танец девушки среди противотанковых "ежей". Она ложится на металлическую рогатку – и словно бы распята на ней.

[ + – ] Постер фильма "Воспоминание о будущем"

"Воспоминание о будущем" – первая попытка художественно и пластически осмыслить в кадре такое страшное явление, как война. Рефреном через фильм повторится один и тот же визуальный прием: мы наблюдаем изображение чего-то красивого и помпезного, Одесского театра, например — а затем объект сотрясается от взрыва и круговые колебания расходятся в стороны. Это метафора первого шока, который вызвало масштабное военное вторжение РФ. Того, что никогда не должно было произойти, но произошло.

Идея картины в том, что после этого тотального удара, который получила наша Родина, ей помог выстоять культурно-духовный внутренний стержень, который врагу не удалось сломать.

Единственное замечание к увиденному: история явно требует продолжения. Украина не только устояла под натиском путинской России, но и погнала врага обратно – к границам, которые они так самонадеянно перешли.

Уже было потопление крейсера "Москва", контрнаступление ВСУ, освобождение Херсона. Уже появились десятки новых военных песен, где грозно звучит украинская мощная сила и просматривается свет будущей Победы. И "Воспоминание" выглядит как первая часть большой трилогии, где две другие, допустим, "Контрудар" и "Победа".

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